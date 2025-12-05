導入hub新型態辦公服務 國泰商辦5年逾20棟升級

國泰人壽發布金融業首份《未來辦公趨勢報告》，宣布以「資產轉型、智慧驅動、人本共榮」三大策略，啟動商辦資產的全面升級，大規模導入「hub新型態辦公服務」；左起為國泰金控副總經理林佳穎、國泰人壽副總經理郭文鎧、IPSOS益普索市場研究公司總監劉玉婷。（國泰人壽提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕國泰人壽3日發布金融業首份《未來辦公趨勢報告》，並宣布以「資產轉型、智慧驅動、人本共榮」三大策略，啟動商辦資產的全面升級，大規模導入hub服務，能依據租戶需求，量身打造彈性空間，並運用智慧環境數據管理機制，協助租戶在日常營運中實踐永續經營，預計未來5年內，將在台灣六都超過20棟國壽商辦大樓導入hub服務，打造商辦服務生態圈的新世代。

國泰人壽身為全台持有最多商辦的壽險業者，自2019年起，陸續透過空間彈性化、服務層建置、永續建物設計等方式進行轉型，並將「綠色、科技、人性」作為未來商辦服務設計的重要概念；2024年進一步整合推出「hub新型態辦公服務（hub服務）」，首棟導入松江商業大樓，廣受租戶好評，穩定出租近9成。

國壽不動產管理部副總經理郭文鎧表示，國壽身為綠色商辦領先者，面對市場結構變化與租戶需求升級，以模組化方式將hub服務導入既有與新建商辦，全面提升軟硬體，推動「資產轉型」；整合多種管理系統讓大樓從「物件」變成「營運平台」，以「智慧驅動」讓企業租戶便捷獲取所需服務，提升效率與透明度；並以「人本共榮」為空間設計概念，跳脫傳統拘束，為企業租戶創造兼具健康、舒適跟專注的辦公環境與多元化社群活動。

「hub服務」從硬體、服務雙管齊下，首創在公共區域導入綠電，租戶進駐即成為綠電用戶，若企業對綠電比例有特定需求，也可依其永續目標進行客製化配置；並透過智慧化管理平台整合機電、門禁梯控、IoT環控等串聯租戶、樓管與樓宇，支持租戶跨區域協作、有效控管成本，實現具易用性、即時性、高擴展性的新商務模式。

