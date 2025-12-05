聯電強化美國製造 攜手美國晶圓代工廠Polar

晶圓代工廠聯電昨宣布與專攻高壓、功率及感測半導體的美國晶圓代工廠Polar簽署合作備忘錄（MOU）。（聯電提供）

簽署MOU 洽談8吋晶圓合作

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）昨日宣布與專攻高壓、功率及感測半導體的美國晶圓代工廠Polar簽署合作備忘錄（MOU），雙方將展開洽談，共同探索在美國本土8吋晶圓製造的合作機會，以因應車用、資料中心、消費電子，及航太與國防等關鍵產業持續成長的需求。

聯電表示，根據MOU，雙方將評估可在Polar近期擴建的明尼蘇達州8吋廠所生產的產品，並選定具體的生產項目。結合Polar的製造能力與聯電完整的8吋技術組合及全球客戶基礎，可望推動雙方業務成長，並協助客戶實現多元製造布局。

確保汽車等關鍵半導體供應

該合作也將進一步強化美國本土的8吋晶圓製造量能，確保汽車、電網、機器人製造、資料中心等產業所需的關鍵功率半導體能夠在美國穩定供應，降低地緣政治潛在風險，提升對全球政經環境變化的韌性。

聯電全球業務資深副總經理張士昌指出，這次合作不僅直接回應客戶對美國本土半導體製造方案的需求，也展現聯電以創新解決方案和雙贏的合作模式，延續為客戶創造價值的一貫承諾。

聯電昨公布11月自結營收為212.33億元，月減0.28%、年增5.91%，維持高檔水準，為今年單月次高，僅次於10月的212.94億元。

今年前11月營收2182.72億元，較去年同期增加2.31%，創近3年同期新高。由於聯電10、11月營收合計達425.27億元，約為第三季營收591.27億元的72%，推估第四季營收可望較上季成長。聯電昨收盤價48元，上漲0.5元，外資買超2.99萬張，為連7買，累計買超逾12.3萬張。

聯電先前預期第四季晶圓出貨量與第三季持平，全年出貨量將達低雙位數（low teens）成長，22奈米邏輯及特殊製程平台，將成為未來成長的主要動能。

