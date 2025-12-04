中企243萬套房產面臨查封 社群平台噤聲

瑞銀表示，中國房地產價格持續下跌和經濟疲軟，可能導致貸款違約率上升，到2027年，銀行業從小型企業收回的房屋數將達243萬套。（彭博檔案照）

瑞銀預估後年慘況 拍賣恐衝擊新屋銷售、再壓低房價

〔編譯盧永山／綜合報導〕瑞銀表示，中國房地產價格持續下跌和經濟疲軟，可能導致貸款違約率上升，使遭銀行查封法拍的房屋數量激增，進一步延長中國持續多年的房地產危機；而為了遏止房地產危機擴大，中國網信辦要求社群平台刪除唱衰房市的貼文和帳號。

瑞銀中國房地產研究主管林鎮鴻表示，到二〇二七年，銀行從小型企業收回的房屋數將達二四三萬套，中國多數的小型企業都以房地產作為抵押來獲得貸款，拍賣這些遭查封的房屋可能會影響中國每年約四分之一的新屋銷售，並進一步壓低中古屋價格，「這是我們擔憂的一個重大風險」。

自COVID-19疫情爆發以來，中國加強對企業經營貸款的核發力道，以支持小微企業和自營商。林鎮鴻指出，截至今年九月底，這些小微企業和自營商的未償貸款餘額達三十六．一兆元人民幣，約為疫情前的三倍。與此同時，中國房地產價格已從高峰下跌約三十五％，導致銀行的抵押品價值暴跌。

林鎮鴻在一場網路研討會上表示：「面對資產已成為負值，房主可能不得不補足差額，也可能不得不自行出售房產，或被迫出售房產。」

中國銀行業的不良貸款率為1.52％

瑞銀估計，到今年底，這些小型企業被查封法拍的房屋數量將達六十四萬套，明年將增至一四七萬套；假設中國銀行業不良貸款率達一．六％，到二〇二七年將達到二四三萬套。中國國家金融監管總局的數據顯示，截至第三季底，中國銀行業的不良貸款率為一．五二％。

此外，《彭博》報導，中國正在加強審查社群媒體上對房市持悲觀態度的發文，此舉顯示北京當局為了遏止日益加深的房地產危機，已開始出手管制網路言論。

逾10萬看衰房市貼文、帳號被刪禁

中國國家網信辦上海分局二日發布聲明指出，在不到三週的時間裡，社群平台小紅書和嗶哩嗶哩在一次針對規範網路房地產內容的「特別行動」中，共刪除了超過四萬則貼文，並處置了超過七萬個違反規定的房地產相關帳號。聲明指出，違反網路監管規定的行為包括扭曲住房政策、發布「虛假」低價房源資訊，以及製造房地產市場恐慌，將加強打擊網路亂象，更好地規範房地產資訊的傳播。

