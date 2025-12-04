美第4州 亞利桑那也控Temu竊個資

亞利桑那州週加入美國其他多州，對中國跨境電商Temu及其母公司拼多多提告。（路透）

中國跨境電商 未經用戶同意蒐集「驚人數量」敏感資料

〔編譯盧永山／綜合報導〕亞利桑那州週二加入美國其他多州，對中國跨境電商Temu及其母公司拼多多提告，指控這個網路零售商竊取顧客個資。亞利桑那州檢察長梅斯（Kris Mayes）表示，Temu在自家低價商品的品質上欺騙消費者，並在未經用戶同意之下即蒐集了「驚人數量」的敏感資料，包括GPS定位與手機的其他應用程式（App）。

根據起訴狀，亞利桑那州檢方憂心Temu在面臨中國政府要求時，會將客戶個資全部交出去，並質疑其程式碼可能設計用來規避安全檢查。

經過檢驗，亞利桑那州檢方發現，Temu的程式碼有部分專家認定為惡意軟體或間諜軟體，可在未被察覺的情況下，將用戶行動裝置上的資料外傳；檢驗也發現，Temu還保有許多先前遭禁用版本的大量程式碼。

偵測用戶就醫、政治活動

梅斯在記者會上表示：「Temu可以偵測用戶的行蹤，不論用戶是去看醫生、前往圖書館、參加政治活動，還是拜訪朋友家，這對隱私的侵犯程度極大。因此，這可能是史上最嚴重的《亞利桑那州消費者詐欺法》違法案件。」

梅斯還說，該州希望保護企業不要被Temu侵權，並指控這家電商抄襲包括美式足球亞利桑那紅雀隊（Arizona Cardinals）和亞利桑那州立大學等品牌的智財權。

除了亞利桑那州，肯塔基州、內布拉斯加州及阿肯色州的檢察長先前也提出類似訴訟。

梅斯認為， 在州政府層級之外，美國聯邦政府應該更強力地介入，以保障消費者權益，並敦促亞利桑那州州民刪除Temu帳號，解除安裝這個App，並檢查行動裝置是否遭惡意軟體入侵。

