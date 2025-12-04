歐盟特定產品 擬推7成本地製造

歐盟推動關鍵產品70%材料須「歐洲製造」的立法，以降低對中國的依賴。（歐新社）

正制定「產業加速法案」 降低對中國進口依賴

〔編譯魏國金／綜合報導〕金融時報三日報導，布魯塞爾正制定「產業加速法案」，針對汽車等特定產品的材料與零件，設定七十％「歐洲製造」門檻，以致力推動在地產品優先以及降低對中國進口依賴。

草案預定本月10日提出

知情者指出，這項預定本月十日提出的法律草案，可能使歐洲企業每年斥資逾一〇〇億歐元採購較昂貴的歐洲材料，進而推升企業成本，削弱其市場競爭力。

請繼續往下閱讀...

一名歐盟官員指出，該立法涵蓋領域是仿效中國關鍵產業政策「二〇二五中國製造」與「二〇三五中國標準」，這些政策迫使外商與中國企業成立合資公司，以換取市場准入；他說，「我們試圖在產業保護與開放性之間取得微妙平衡，而後者對歐洲DNA非常重要」。

德國從質疑轉向表態支持

先前抱持質疑的國家，例如德國已表態，基於當前的經濟局勢，如今較為支持「購買歐洲」規則，相關規則可能影響汽車產業，以及太陽能板等乾淨技術。

三名歐洲官員指出，七十％的在地材料與零件採用門檻還在討論中，該目標可能變動，取決於相關產業的關鍵性及依賴程度。例如汽車產業，政府獎勵將僅適用於符合門檻的汽車，電池也將被要求含有一定程度的歐洲原物料。

消息來源表示，該要求僅實施於獲取公共資金，例如政府採購合約、國家支持的貸款與補貼的項目，同時也將考慮相關材料的歐洲產能狀況。

但該法案也可能有變、甚至延後推出，因為歐盟執委會內部對條款內容還有分歧，例如法國出身的歐盟產業政策執行委員塞儒內（Stephane Sejourne）希望「歐洲」的定義限於歐盟。此外，儘管塞儒內主導的產業政策部門力主在地原物料採用門檻，但貿易部門抱持質疑。

太陽能逆變器 恐須歐洲製造

根據世界貿易組織（WTO）規則，禁止偏袒在地生產商，不過基於安全有關因素可除外。一名歐洲官員以太陽能逆變器為例，由於該關閉機制具安全風險，依據新規或許必須主要為歐洲製造。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法