兒少不宜App清單 年底公布

2025/12/04 05:30

數發部規劃在年底前公布一份「具高度風險、可能危害兒少」的App名單。（下載自PEXELS）數發部規劃在年底前公布一份「具高度風險、可能危害兒少」的App名單。（下載自PEXELS）

〔記者邱巧貞／台北報導〕TikTok（中國抖音海外版）長期因涉及資安疑慮以及對兒少身心健康可能造成的影響，引發各界關注。數位發展部長林宜敬早前於立法院備詢時表示，TikTok已納入數發部管理範疇，至於是否全面禁止，仍需社會凝聚共識；數發部昨回應進度，強調將優先從兒少保護著手，包含在中小學校園WiFi中進行封鎖，並規劃於年底前公布「不適合十五歲以下青少年使用」的App清單。

資安署署長蔡福隆指出，數發部確實規劃在年底前公布一份「具高度風險、可能危害兒少」的App名單，目前已與教育部及其他相關部會進行協調，屆時將對外完整說明。

蔡福隆也補充說明，針對校園是否應該封鎖TikTok等應用程式，據了解教育部早已在「台灣學術網路（TANet）」中，針對國中、小及高中以下學校，預設不提供TikTok相關服務。

數發部次長葉寧表示，為保障學生的資訊安全與身心健康，教育部對此高度重視，並持續與數發部密切合作。目前在中小學使用的學術網路中，不僅TikTok，連同其他被視為高風險的應用程式，例如部分短影音平台與小紅書，在中小學使用的學術網路上都已被阻擋，以確保校園資訊環境的安全與健全。

