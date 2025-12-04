5款中國App 有6大資安高風險

安裝前務必確認App如何使用及儲存資料，並留意資料是否可能儲存在中國等高風險地區。（法新社）

數發部點名抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤 避免安裝

專家揭避免資安踩雷兩大原則，1是APP不是越多越好，只安裝「必要」的，2是權限不是越多越安全，只開啟「必要」的。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部（簡稱數發部）昨公布抖音、小紅書、微博、微信及百度雲盤等五款中國行動應用程式（App）存在六大資安高風險行為，提醒民眾應提高警覺，保障自身數位安全。

數發部提醒民眾資安高風險App應慎選使用。（記者邱巧貞攝）

通訊錄、信用卡號恐外洩

數發部指出，這五款經分析受測的App普遍存在六大資安高風險行為，包括蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊與數據回傳與分享；一旦民眾同意授予這些App讀取手機儲存空間的權限，可能導致通訊錄、信用卡號等敏感資訊外洩、盜刷或未經授權使用的風險。

臉部解鎖 取得生物特徵

此外，這些App透過臉部解鎖、語音搜尋等功能，亦可能取得使用者生物特徵資料，進而被用來偽造影像或語音內容，造成假訊息散布，甚至導致親友受騙；詐騙集團更可透過擷取系統資訊，掌握民眾手機使用習慣，提高精準詐騙與騷擾的可能性。

數發部常務次長葉寧特別提醒，根據中國《網絡安全法》與《國家情報法》規定，中國政府有權要求企業提供用戶資料給國安、公安及情報等相關部門；一旦個人資料在中國境內儲存或處理，便有可能被特定單位蒐集與運用，導致國人的隱私與安全面臨高度風險。

數發部建議，為保護個人資訊安全，民眾應避免安裝或使用這些具高資安風險的App，其他應用程式亦應謹慎選擇；民眾在安裝App前，應該詳讀其隱私政策，充分了解其對個人資料的蒐集、使用與儲存方式及範圍；當App申請存取權限時，應審慎評估其合理性與必要性，並定期檢視裝置中的權限設定，關閉不必要的功能存取。

此外，也應善用資安防護工具，建議安裝可信賴的防毒軟體，以防範惡意網站與詐騙簡訊，同時可搭配電信業者提供的網路防護服務，有效阻擋釣魚網站、病毒入侵與偵測惡意程式，提升整體資安防護能力。

