財經青紅燈》虛偽的台北人

台北市政府文化局2023年進行「金華社宅新建工程」遺構提取作業現場會勘。

北市金華社會住宅興建案引發周邊部分住戶反彈，喊出「不反對蓋社宅、但不適合蓋在精華地段」，其實背後的實話是，我沒有反對蓋社宅、但就是不能蓋在我家附近，因為會影響房價；如此高高在上的思維，也難怪被稱為天龍人。

攤開北市金華社宅規劃資料，基地分為特四、特五等兩塊，其中特四預計興建為行政大樓，進駐單位包括消防局、警察局、環保局以及老人日照中心，特五規劃有社會住宅、商店、幼兒園，以及區民活動中心。

不論是特四、特五等各項設施的出發點，都是以公眾利益為考量，尤其幼兒園、老人日照中心、區民活動中心等設施，可提供給周邊里民完整服務，社會住宅則由公部門興建住宅，再承租給有需求的民眾。

根據北市府安新樂租網公告，社會住宅申請資格，必須為已成年的國民，需在北市設籍或是未設籍但在北市有就學、就業，且家庭人口中，平均每人每月所得不超過北市最低生活費標準的3.5倍，以2025年標準估算，每月所得平均7.13萬元以下。

對照今年基本工資每月近2.86萬元，北市申請社宅的最低生活費標準3.5倍，將比基本工資還要再高出近1.5倍，且社宅坐落規劃，必須符合交通便利、生活機能的地點，一來可透過大眾交通工具，例如捷運、公車等，降低自行開車所造成的道路乘載負荷。

因此，社宅訴求的承租對象，不單只有經濟弱勢戶，還包括新婚小家庭等就學、就業階段的市民居住需求，加上開發案不僅有社宅規劃，更附加許多公眾利益與服務設施，這些都對周邊鄰里、甚至房價有加分效果；實在搞不懂為何天龍人會如此眼光狹隘與虛偽。（徐義平）

