營收獲利速報 亞德客-KY、精測

亞德客KY對今年營運轉趨樂觀。

亞德客-KY創同期新高 展望轉趨樂觀

〔記者林菁樺／台北報導〕氣動元件亞德客-KY（1590）自結11月營收30.25億元，月增12.1%、年增17.9%，創歷年同期新高，隨客戶需求回溫，接單、出貨均優於預期，亞德客對今年展望轉趨樂觀，且有望延續至2026年。

亞德客指出，11月來自電池、汽車行業及機床設備有較好出貨動能，累計前11月合併營收310.17億元，年增11.2%，已超越去年全年的306.6億元，並再創歷史新高。

亞德客表示，因接單金額持續大於出貨金額，客戶也對未來需求呈正面看法，驗證先前公司對整體氣動產業、市場需求已逐步回溫的預測，美中關稅也有緩解跡象，因此對今年展望更加樂觀，且有機會延續至明年。

精測營收年月雙減 創8個月新低

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面廠精測（6510）昨公布11月營收3.99億元，月減1.9%、年減11.9%，為近8個月新低；累計今年前11月營收達44.15億元，年成長40%。精測指出，年底受季節性因素影響，營收較前期略為下滑，惟累計營收仍優於去年同期，預期全年營收仍可達雙位數成長目標。

精測表示，儘管短期內市場環境受到供應鏈波動與客戶需求調整影響，但受惠客戶對高效能運算（HPC）晶片、次世代智慧手機與高階平板電腦備貨帶動應用處理器（AP）2大應用，持續投入與技術升級，仍為公司提供穩定的營收基礎。此外，公司持續開發AI新技術，增加產品組合的多元性，未來營運成長仍可期。

