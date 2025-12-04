永豐金、統一證︰明年台股高點 3萬3起跳

統一證券舉辦「2026年投資展望會」，樂觀預估台股明年指數上看34988點。（記者卓怡君攝）

〔記者王孟倫、卓怡君／綜合報導〕永豐金控、統一證券昨舉行2026年投資展望說明會，永豐金看台股明年高點為3萬3000點，統一證券更預估高點上看3萬4988點，在目前法人圈僅次於中信投顧的3萬5000點。

永豐金強調，2026年獲利成長與能見度最高的產業，仍是AI相關供應鏈；AI帶來生產力提升，在內資力挺、主動式ETF帶動下，預估台股本益比區間上移至17-23倍，若對應2026年指數區間在2萬5000-3萬3000點。

明年上市公司獲利 永豐金預期成長18%

永豐金首席經濟學家黃蔭基表示，今年AI需求浪潮促使各大CSP（雲端服務供應商）資本支出成長63%，預期2026年將持續擴張32%。在台積電獲利成長25%帶動下，台股上市公司獲利預期成長18%。

至於統一證券去年準確喊出今年台股上看2萬8000點，統一投顧總經理廖婉婷昨以「萬馬奔騰，躍升天際」揭示馬年行情，樂觀預估2026年台股指數高點上看3萬4988點，且極可能在明年第4季達成；在電、金、傳產同步獲利成長加持下，明年台股企業獲利預期穩健成長15%至20%，樂觀挑戰5兆元大關。

同時，預期外資淨匯入規模上看200億美元助推資金行情，加上降息預期與關稅影響下降，傳統消費性族群亦將展現生機。

廖婉婷建議，選股聚焦於台積電（2330）延伸的先進製程及先進封裝（CoWoS）、ASIC、PCB／CCL、電源、散熱（液冷）、機構件等獲利最強勁族群；中小型股聚焦於利基型零組件與客製化服務供應商，傳產鎖定成衣製鞋、汽車、國防軍工、水資源、穩配息金融股及特化族群。

