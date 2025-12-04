11月營收首破百億 南亞科單月營收新高

南亞科11月營收首破百億元，達101.68億元，創單月營收新高，圖為總經理李培瑛。（記者洪友芳攝）

達101.68億 月增28.57%

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠DDR4價量雙增，DRAM廠南亞科（2408）昨公布11月營收，首破百億元大關，達101.68億元，月增28.57%、年增364.89%，創單月營收新高。累計前11月營收達545.69億元，年增70.92%，反映AI帶動記憶體需求旺，整體市況缺貨漲價效應顯現。

南亞科因股價波動大，應主管機關要求，前天公告10月自結稅後盈餘達20.39億元，年增10倍之多，每股稅後盈餘0.66元，超越第3季的0.5元。市場預期，南亞科第4季不僅將轉虧為盈，且獲利將顯著成長，有助帶動全年也轉為獲利。

請繼續往下閱讀...

Q4有望轉虧為盈

AI伺服器對高頻寬記憶體（HBM）需求增加，國際3大廠紛將DDR4產能轉向生產HBM、DDR5等較高毛利的產品，使得DDR4出現缺貨並漲價。南亞科DDR4產能過半，該公司先前預期DDR4缺口「有點大」，第4季毛利率與獲利將會更好，明年也會很不錯。不過，南亞科昨遭外資賣超1.9萬張，為連2賣，股價收151元、上漲1.5元。

記憶體模組廠創見（2451）昨也傳出業務部門發通知給客戶，指NAND快閃記憶體主要供應的原廠SanDisk、三星（Samsung）上週相繼告知晶片交貨再延後，第4季拿到的晶片配額大幅減少，且上週市場漲價達50-100%，創見價格也會上漲，預期缺貨與漲價市況恐延續至少3-5個月。

創見指出，目前市場正經歷DRAM（DDR4／DDR5）和NAND快閃記憶體（用於SSD、SD、microSD）晶片供給均出現嚴重短缺情況。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法