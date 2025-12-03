經部砸百億拓銷 助搶千億商機

「台灣貿易投資中心」也將落腳波蘭華沙。圖為美國達拉斯的台灣貿易投資中心揭牌。（資料照，記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕因應對等關稅，經濟部貿易署兩年內將投入近百億元，包括參展補助、多元拓銷布局、布建海外通路、買主直達等四大措施，將於明年實施，估計可服務超過四萬家企業，創造逾四十億美元（約一二六〇億台幣）商機。

經濟部執行韌性條例預算四六〇億元，其中近百億元用於加碼補助企業全球拓銷。貿易署長劉威廉說明，此次主要有四大補助，首先在參展補助方面，個別廠商補助由四萬至六萬元調為十二萬至十六萬元、公協會由九萬至十六萬元調為十八萬至二十五萬元，且放寬補助項目如文宣廣告、印刷、運費、口譯費等可申請。

而海外設置台灣館原要二十五攤規模，下修至十五攤即可籌組，補助金額上限為五百萬元，且全新推出在海外參展期間辦理產品發表會、買主交流大會等「加值活動」，補助上限最高二千萬元；布建海外通路方面補助新設展示中心、服務（維修）中心、倉儲或子公司可申請，新增代理商、經銷商等，單一企業補助拉高到五百萬元。

買主直達也是全新措施，針對受美國關稅影響的廠商，可邀請國際買主來台訪廠、洽商等，並提供機票、住宿補助，單次上限二十萬元。劉威廉說，因是由廠商邀請，每個產業潛在市場不同，優先鼓勵業者找新南向、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）國家。

另，繼日本福岡、美國達拉斯、捷克布拉格之後，「台灣貿易投資中心」也將落腳波蘭華沙，可提供企業在海外據點有當地法規、稅務、陪伴踩點等一站式服務。

貿易署統計，先前在全球指標性大展已執行設置台灣館，並具有成效，吸引超過五千位買主洽談，創造商機超過一．一億美元；明年已鎖定漢諾威工具機展、法蘭克福汽車零配件展、日本國際橡塑膠展等十個大展設「旗艦台灣館」，四大新措施明年上路，將創造近四十億美元商機。

