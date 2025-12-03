無薪假補助 開放勞工自行申請

勞動部修正注意事項，讓無薪假勞工可自行通報申請補助。（中央社資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕因應美國對等關稅、新台幣匯率波動及國際貿易情勢變動，勞動部今年四月起針對實施減班休息（俗稱無薪假）勞工提供薪資補貼等協助措施；勞動部昨修正兩大注意事項，讓無薪假勞工可自行通報申請補助。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅指出，根據現行規定，事業單位實施減班休息後，應向地方勞工行政主管機關和勞動部勞動力發展署各分署通報；為避免事業單位未及時通報，造成政府無法及時協助勞工，勞動部與地方政府合作，擴大通報減班休息對象及管道。

請繼續往下閱讀...

第一種管道是讓持有減班休息書面協議書的勞工，可自行向地方政府通報。若無書面協議，只是事業單位與勞工口頭約定減班休息，則可透過第二種管道，透過調解程序，以調解成立紀錄替代減班休息書面協議書進行通報；如調解不成立，地方勞工行政主管機關會進一步查明是否確有減班休息情事。

黃琦雅強調，目前各地方政府均未收到有勞工申訴；勞動部主動修訂兩大注意事項內容，是回應外界擔憂恐有雇主不願主動通報無薪假，影響勞工領取薪資補貼的權益，因此將得通報對象擴大到勞工，同時協助無法提出減班休息書面協議書的勞工，透過「調解」取代書面協議書，讓勞工可自行通報，盡速獲得相關就業安定措施協助。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法