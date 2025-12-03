Costco控川普關稅違法 要求退款

美式賣場好市多（Costco）日前遞狀控告美國政府，希望阻止美國政府持續徵收關稅，並退還該公司在對等關稅下已支付的所有關稅。（彭博資料照）

希望最高法院審理期間 停止繼續徵收關稅

〔編譯盧永山／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）日前加入越來越多企業的行列，向美國國際貿易法院（USCIT）遞狀控告美國政府，以確保如果最高法院裁定總統川普的全面性對等關稅措施違法，該公司有資格取回全額的關稅退款，並希望在最高法院審理相關案件期間，阻止美國政府持續徵收關稅。

好市多在訴狀中表示，川普實施對等關稅所根據的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），並不允許總統設定或提高關稅，且關稅使好市多業務受到影響。好市多並要求USCIT宣布關稅命令無效，以阻止美國海關和邊境保護局對其未來進口的貨物徵收關稅，同時要求政府退還該公司在對等關稅下已支付的所有關稅。

美進口商已支付近900億美元新關稅

儘管好市多沒有說明尋求的退款金額，但美國海關的數據顯示，截至九月底，包括好市多在內的進口商已支付近九百億美元的新關稅。

最高法院今年十一月聽取有關川普對等關稅是否合法的言詞辯論，大法官們對於總統在沒有國會批准的情況下徵收關稅的權力表示懷疑。雖然最後結果還不確定，但年底前最高法院仍有可能做出最終裁定。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示：「未能維護總統的合法關稅，將面臨巨大經濟後果，而這起訴訟凸顯這一點。白宮期待最高法院迅速而妥善地解決此事。」

先前已有數十家公司提起類似的訴訟，以確保潛在的退款，包括Bumble Bee Foods、眼鏡製造商EssilorLuxottica、川崎摩托車、化妝品公司露華濃（Revlon）和橫濱輪胎。

如果最高法院最終裁定川普四月實施的對等關稅無效，目前還不清楚先前已繳納的關稅將如何退還或是否退還，這將由大法官們決定。

此外，特斯拉執行長馬斯克日前在一段播客訪談中表示，他曾力勸川普不要實施關稅措施，但未能成功。他指出，「我認為自由貿易總體上更好，關稅會扭曲市場」；如果針對個人或在美國各州之內徵收關稅，會對經濟造成災難性後果，那麼為什麼還要在國與國之間徵收關稅呢？

