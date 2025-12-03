中稀土業調整配方 規避出口管制

中國稀土企業正透過調整磁鐵配方等方式，繼續向西方客戶銷售。（示意圖，彭博資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕《華爾街日報》報導，中國稀土企業正透過變通辦法，規避北京的出口管制，繼續向西方客戶銷售。然而，變通辦法雖提供短期解決方案，但中國恐再次推出更嚴格的出口管制新措施。一些中企不諱言，疑慮加劇的外國客戶正尋求中國以外的稀土替代來源。

知情人士表示，變通辦法包括調整磁鐵配方，避免使用一些受限制的稀土元素，或者將強力磁鐵嵌入電機再出口。這些策略並非沒有缺點，新磁鐵的性能有時也與傳統磁鐵不同，但這些都算合法。

報導指出，一些強力稀土磁鐵通常使用少量重稀土元素鏑、鋱，使磁鐵可以在高溫下正常運作，這類磁鐵常用於汽車引擎、機器人與工業機械上。中國四月公布稀土出口管制，致使含有少量相關重稀土元素的磁鐵需要許可才能出口。

稀土公司與貿易商透露，獲得批准往往需要數週或數月的時間，致使稀土公司致力推出不含重稀土的磁鐵，包括將磁鐵材料研磨至極細程度，來提高磁鐵的耐熱性；這樣生產出的磁鐵可在華氏三百度以上（攝氏一四九度）高溫運作，足以用在多種類型的家電，但汽車、飛機與其他產品需要更耐熱的磁鐵。

許多中國稀土公司，包括招寶磁業、永久磁業、瀚海新材與X-Mag展示開發無須出口許可的新型耐熱磁鐵成果，矢言將持續研發不含管制元素的新型高性能磁鐵產品。

另，雖然稀土磁鐵的出口受限制，但其應用，比如電機則不受限；因此，中國公司正與在地零件製造商合作，向西方客戶交付已嵌入磁鐵的電機與其他零組件。

一些中國磁鐵製造商也嘗試在磁鐵配方中使用稀土元素鈥來提高耐熱性，以替代新規下受限的鋱和鏑；而在十月，中國將鈥列入新一輪的管制措施中，從而終結此做法。川習會後，中國將鈥的出口管制暫緩一年生效。

