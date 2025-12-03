美攜手八盟邦抗中 鞏固AI資源

國將尋求與八個盟國達成協議，強化人工智慧（AI）技術所需的運算晶片及關鍵礦產供應鏈，以降低對中國的依賴。（路透資料照）

將與英荷日韓等國簽署協議 強化AI運算晶片與關鍵礦產供應鏈

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國國務院經濟成長、能源暨環境事務次卿海爾伯格（Jacob Helberg）指出，美國將尋求與八個盟國達成協議，強化人工智慧（AI）技術所需的運算晶片及關鍵礦產供應鏈，以降低對中國的依賴。

12日將在白宮召開峰會

他指出，美國將於本月十二日與日本、南韓、新加坡、荷蘭、英國、以色列、阿拉伯聯合大公國及澳洲官員於白宮召開會議；該峰會將聚焦於能源、關鍵礦產、先進半導體製造、AI基礎設施與運輸物流等領域達成協議。

他表示，選擇這些國家的理由很多，包括部分國家擁有全球一些最重要的半導體公司，以及部分國家握有關鍵礦產資源。他說：「很明顯，AI領域是美中兩強爭霸，我們希望與中國維持正面、穩定關係，但也準備好競爭，希望在不受制於脅迫性依賴的情況下，確保我們的企業能繼續打造變革性技術。」

彭博報導，該倡議是建基於先前政府致力降低關鍵礦產對中國依賴的努力上。川普第一任期啟動「美國能源資源治理倡議」，旨在確保鋰、鈷等關鍵礦產的供應鏈；拜登政府成立「礦產安全夥伴關係」，旨在將外國投資與西方專家引入開發中國家的採礦領域。

即使如此，美國與其他國家仍無法突破中國在稀土供應上的主導地位，中國掌握全球逾九十％的稀土與永久磁鐵精煉產能，而排名第二的馬來西亞僅占四％。中國十月初宣布升高稀土出口管制措施，在川普與中國國家主席習近平會面後，同意暫緩一年實施。

海爾伯格將與可靠盟友合作推進AI發展的倡議定位為「以美國為中心」的戰略，而非對中國做出的反應。他說：「參與國家都了解AI造成的變革性影響，無論對一國經濟規模或軍事實力，都意義非凡，他們希望成為AI榮景的一部分。」

