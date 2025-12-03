台積電3內鬼洩密案 起訴東京威力 求處1.2億罰金

台積電內鬼洩密案，高檢署昨追加起訴東京威力科創並建請法院科處1.2億元罰金；圖為東京威力台南營運中心。（中央社資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕台積電離職工程師陳力銘轉投至東京威力科創公司服務後，涉找上過往同事台積電工程師吳秉駿及戈一平幫忙，以筆記型電腦遠端登入台積電系統後持手機偷拍機密，高檢署今年八月將三人依違反國安法等罪嫌起訴後，仍在審理中；高檢署追查認定，東京威力對陳力銘未善盡監督、防止之責，昨追加起訴東京威力並建請法院科處一．二億元罰金。這是首件有法人公司因違反「國家核心關鍵技術營業秘密域外使用」罪嫌而被起訴。

檢調調查，陳男在東京威力擔任行銷及產品經理，疑因害怕「掉單」、改善機台表現良率等原因，從二〇二三年八月起至今年五月，說服吳、戈打開公司配發的筆電登入系統，持手機翻拍製程或實驗結果等機密共四次，事後將部分機密輸入工作日誌回報東京威力。

未善盡監督之責 高檢署追加起訴

檢方依違反國安法、營業秘密法「國家核心關鍵技術營業秘密域外使用、意圖域外使用而竊取營業秘密」等罪嫌起訴三人；另依法，受僱人有上述情形可對公司科處罰金，但已善盡監督、防止之責「不在此限」。

高檢署指出，經訊問陳力銘與東京威力員工，比對事證及東京威力的答辯資料，認東京威力除內部規範訂有一般性、警告性規定外，欠缺踐行具體防範管理措施的事證，認定其未盡力為防止行為，依違反國安法、營業秘密法等四罪將東京威力起訴，分別求處罰金四千萬元、八百萬元、四千萬元、四千萬元並請定應執行刑一．二億元。

