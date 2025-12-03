財經青紅燈》AI泡沫化言之過早

在AI投資狂潮下，包括台灣、南韓、荷蘭等均成為主要受惠者，尤其台灣經濟表現可說是「一枝獨秀」。（路透檔案照）

近期AI泡沫化論調甚囂塵上，加上對聯準會降息步調的疑慮，全球股市劇烈震盪。然而，雲端服務業者持續擴大資本支出、建置資料中心，不斷推升AI需求，台灣成為最大受惠者之一，今年台灣出口將飆破6000億美元、改寫史上新高；從相關業者投資、營收及獲利來看，目前似乎尚未形成AI泡沫，《華爾街日報》也認為，川普關稅對全球經濟的衝擊，正由美國科技業對AI的鉅額投資所彌補。整體而言，斷言AI泡沫化仍言之過早。

根據財政部統計，今年前10月出口5144.5億美元、年增31.8%；進口3926.3億美元、年增21.3%，且資本設備進口年增52%，其中半導體設備進口更年增78.5%。由於AI需求超乎預期，主計總處將下半年出口上修357億美元，明年出口也上修623億美元，帶動今年GDP上修2.92個百分點至7.37%、創15年新高，明年GDP也上修0.73個百分點至3.54%。

台灣經濟受惠於AI強勁需求，目前電子零組件及資通產品出口占比已逾7成，一旦AI泡沫化，勢必遭受重擊，外界擔憂在所難免。不過，近來主要雲端服務供應商持續增加資本支出，且營收、獲利都是雙位數成長，顯見AI需求相當強勁，AI工具開始實現穩固商業模式，應不至於輕易泡沫化；而且，AI發展可能創造新機會，以台灣的領先優勢，未來勢必可以抓住新機會。

在AI投資狂潮下，包括台灣、南韓、荷蘭等均成為主要受惠者，尤其台灣經濟表現可說是「一枝獨秀」。然而，在AI熱潮下，台灣經濟發展也浮現隱憂，包括產業不均衡、薪資M型化、內需消費不振等，如何改善這些問題，將是政府持續面對的挑戰。（鄭琪芳）

