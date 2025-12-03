盤勢分析》台股高檔震盪 資金轉戰傳產

法人分析，週二台股不受美股修正影響表現相對強勢，資金明顯轉戰至塑化、玻陶等傳產類股點火，持續力守在月均線之上。（中央社資料照）

無懼美股下跌，台股昨日開盤即大漲逾200點，盤中最高一度來到2萬7741.89點，雖然尾盤漲幅收斂，終場仍上漲221.74點、收在2萬7564.27點，成交量約4865億元。

3大法人昨同步買超，其中外資買超135.26億元、投信買超13.37億元、自營商買超34.43億元，合計買超183.06億元；外資台指期淨空單昨減少669口，累計外資台指期淨空單約2.83萬口。

請繼續往下閱讀...

法人分析，週二台股不受美股修正影響表現相對強勢，除權值王台積電（2330）及封測等半導體族群為撐盤重心外，資金明顯轉戰至塑化、玻陶等傳產類股點火，持續力守在月均線之上；法人認為，台美關稅協議談判即將出爐，市場預期有機會降至20%以下，對關稅受傷最深的傳產業來說可望直接受惠，加上不少傳產個股的股價仍處於低檔，吸引資金進駐。

元大投顧指出，短線而言，雖然美國傳出白宮國家經濟會議主席哈塞特為下任聯準會主席熱門人選，進一步擴大市場對明年降息預期，有利於股市動能，但AI泡沫的擔憂仍在，近期又有超過千點的技術面反彈，在短線獲利賣壓干擾下，預期後續震盪機率仍高，建議選股上，包括玻纖布題材，以及金、銀、銅等貴金屬帶動的漲價效應已擴散至PCB上下游，都是近期市場焦點可多留意。（記者張慧雯）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法