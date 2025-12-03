營收獲利速報》宏捷科11月營收年增67% 寫16個月新高

受惠DRAM缺貨漲價，南亞科昨公告10月稅後淨利20.39億元，年增1006.38%，每股稅後盈餘0.66元，單月EPS超越第3季的0.5元。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵晶圓廠宏捷科（8086）昨公告11月營收4.2億元、月增2.3%、年增67%，寫下近16個月新高。宏捷科表示，受惠主要客戶市占持續提升，以及非PA（功率放大器）相關業務穩健增長，對第4季營收維持樂觀，有機會超越第3季。

近期外界因記憶體價格上漲而對智慧手機銷售前景產生疑慮，並牽動相關供應鏈股價走弱；但宏捷科指出，多項新業務將於第4季出貨，包括高速無線傳輸晶片（datacom）、LiDAR、濾波器（filter）、無人機太陽能電池相關產品及韓系手機訂單轉入，預期將進一步挹注營收動能，也對明年營運持正向看法。

南亞科10月稅後淨利年增1006.38% EPS0.66元

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠DRAM缺貨漲價，南亞科（2408）股價短線漲多，昨公告10月稅前淨利25.02億，年增781.74%，稅後淨利20.39億元，年增1006.38%，每股稅後盈餘0.66元，單月EPS超越第3季的0.5元。

南亞科先前於法說會指出，繼第3季DRAM平均價格季增4成多，預期第4季還會再漲，獲利把握度比第3季更高，預期毛利率將持續改善，明年也會是很不錯的一年，尤其DDR4供需缺口「有點大」，南亞科DDR4占比超過一半，預估對營運有利。

台虹10月EPS0.27元 淨利年增256%

〔記者卓怡君／台北報導〕軟性銅箔基板（FCCL）廠台虹（8039）公告自結10月獲利，單月稅前淨利8298萬元，年增277%，稅後淨利6870萬元，年增256%，每股稅後盈餘0.27元，年增224%。台虹積極發展AI專用高速材料，推出可對應於M9等級CCL（銅箔基板）的PTFE填料型CCL，詢問度高，正進行認證與送樣；由於高階CCL受限T-Glass玻纖布與石英布供應吃緊，台虹PTFE填料型CCL若順利獲客戶採用，最快在2027年量產，可望成為一大成長動能。

