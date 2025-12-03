熱門股》外資終止連7賣 富喬強彈

昨日外資終於終止連7賣，轉買2924張，在買盤進場下，富喬昨股價收在83元、上漲5.2%，一口氣重回各均線之上，成交量12.8萬張。（中央社資料照）

玻纖布廠富喬（1815）近期股價陷入整理修正，市場擔心南亞（1303）與全球高階玻纖布龍頭日東紡（Nittobo）策略合作對富喬造成排擠效應，外資大賣，投信也在上月28日1天就倒出3成富喬持股，昨日外資終於終止連7賣，轉買2924張，在買盤進場下，富喬昨股價收在83元、上漲5.2%，一口氣重回各均線之上，成交量12.8萬張。

富喬從傳統玻纖布轉型至高階且高毛利的低損耗（Low Dk/Low Df）產品，轉型成效在今年開始顯現，前10月合併營收年增達46.41%。富喬指出，針對AI伺服器所需的關鍵高階材料Low Dk已完成專利布局並量產，800G交換器及M8高階CCL（銅箔基板）所需之世代Low Dk產品也通過客戶認證，預計Low Dk先進製程產能比重有望倍增，到本季可提升至50%以上。（記者卓怡君）

