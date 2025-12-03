電動機車銷量失速 11月領牌近腰斬

機車市場買氣遲未恢復，根據監理站統計資料，11月全台機車領牌數為5萬4311輛，月減16.09%、年減10.51%，尤其是電動機車銷量減速驚人，11月領牌數達4103輛，較去年同期大減46.89%，幾近腰斬。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕相較汽車市場買氣回溫，機車買氣卻遲未恢復，根據監理站統計，11月全台機車領牌數5萬4311輛，月減16%、年減10.51%，尤其電動機車銷量減速驚人，11月領牌數僅4103輛，較去年同期大減46.89%，幾近腰斬。

三陽（SYM）機車11月領牌數2萬3772輛，年減1.37%、市占率達43.8%；光陽（KYMCO）領牌數1萬3817輛，年減14.17%，市占率25.4%；山葉（YAMAHA）機車領牌數9823輛，年減8.47%，市占率18.1%。

累計前11月機車領牌數64萬4867輛，年減6.2%，僅三陽較去年同期逆勢成長1.91%，領牌數達28萬6516輛；光陽、山葉分別年減9%、1.41%。

前11月領牌數 年減近4成

電動機車前11月領牌數僅4萬4188輛，較去年同期縮水近4成，持續探底；指標性的Gogoro電動機車前11月領牌數2萬5479輛，年減約48%，市占率4%。

SMAT：貨物稅減徵影響電動機車市售比 盼配套補強

台灣智慧移動產業協會（SMAT）理事長邱俊榮表示，《貨物稅條例》修正後，讓新購燃油機車獲得減徵貨物稅優惠，加上燃油機車廠大打價格戰，導致機車市場的銷售結構正向燃油機車傾斜。

SMAT並提出3項政策建言搶救電動機車市場，1、由環境部恢復新購電動機車補助，降低首購族取得低污染運具的門檻；2、由財政部推動「綠色扣除額」制度，將購置與使用電動汽機車的支出納入個人綜所稅特別扣除額，提升購買綠色運具的誘因。

3、「運具電動化及無碳化」主責機關的交通部，應明確訂定機車製造商的電動機車銷售比，讓產業共同承擔減碳責任，加速台灣運具轉型的進程。

