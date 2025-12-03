台積電加碼2奈米廠 南科特定區先提1座廠申請

因應AI晶片訂單需求熱，台積電加碼投資2奈米廠！台積電昨提出在南科特定區A區區塊新建半導體廠環評計畫，計畫基地面積約14.6公頃。圖為台積電南科十八廠。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕因應人工智慧（AI）晶片訂單需求熱，台積電（2330）加碼投資2奈米廠！根據政府網站公開資訊顯示，台積電昨提出在南科特定區A區區塊新建半導體廠環評計畫，計畫基地面積約14.6公頃。業界推估，從面積來看，台積電先提出加碼約1座廠的開發計畫申請。

台積電證實提出新建廠的初步環評計畫，但有關製程技術則不願多說。台積電公告的新建廠環評計畫書指出，「為了滿足市場對高效能晶片及先進運算技術的需求，並持續鞏固台灣半導體產業的國際領先地位，厚植先進製程技術及強化競爭優勢，公司規劃在南科特定區的開發區塊A區土地興建半導體廠房及相關設施，計畫基地面積約14.6公頃，以持續發展先進製程並充分發揮產能群聚效應」。

環境部網站公告台南科學工業園區特定區（開發區塊A）新建半導體廠計畫，依開發行為環境影響評估作業準則第9條提出，開發單位為台積電，審查單位是台南市政府。計畫基地東側臨接南部科學園區管理局「台南園區」。半導體建廠供應鏈廠商透露，因開發區塊A鄰近南科，目前特定區屬地方政府的產業支援區土地，未來可望循高雄楠梓產業園區模式，納入科學園區範圍。

傳2奈米在台將追加設3廠

半導體供應鏈日前傳出，台積電因應AI晶片訂單激增，先進製程產能供不應求，在竹科、高雄共規劃投資7座2奈米廠已不敷需求，近期預計在台灣再投資興建3座2奈米廠，地點可望落在南科附近的南科特定區，推估若以1座廠投資金額3千億元，總投資額將達9千億元。半導體業者透露，台積電先提出1座廠的環評計畫，顯示需求急迫，但特定區共有7個區塊，後續用地陸續透過區段徵收取得，台積電可望續提出開發計畫申請。

