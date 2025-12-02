自由電子報
前10月大賺5589億 新制勞退平均分紅4.3萬

2025/12/02 05:30

勞動基金十月獲利首度突破三千億元、大賺三〇〇六億元，創史上最高。（資料照）勞動基金十月獲利首度突破三千億元、大賺三〇〇六億元，創史上最高。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕全球金融市場十月續漲，帶動勞動基金收益走揚，十月獲利首度突破三千億元、大賺三〇〇六億元，創史上最高；截至今年十月底，整體勞動基金規模達七兆五六四六億元，收益數八五九五億元、收益率十二．四六％。

其中，攸關一二九二萬勞工退休後收益分配的新制勞退基金，單月帳面獲利一九六八．七億元，前十月收益達五五八九．一億元、收益率十一．八二％，平均每位勞工可分紅四．三三萬元，較九月大增一．五萬元。

其餘主要基金也多有雙位數的績效，舊制勞退基金規模約一兆四六九億元、收益率十八．五五％；勞保基金規模一兆二九〇九億元、收益率為十二．五六％。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，十月金融市場延續AI熱潮，科技股、AI概念股持續強勢，加上新台幣小貶有數十億元的評價回沖，且國內外股、債、另類資產分散布局得宜，十月才能有如此亮眼表現。

