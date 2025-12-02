貨物稅補助政策發酵 11月全台新車領牌3萬6485輛 月增5.7%

根據監理站最新出爐的統計資料，11月全台新車領牌數達3萬6485輛，月增5.7%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車貨物稅補助政策發酵，根據監理站最新出爐的統計資料，11月全台新車領牌數達3萬6485輛，月增5.7%、年減6.9%；累計1~11月全台新車領牌數達36萬7133輛，年減11.9%，全年守住40萬輛有望了。

全年有望守住40萬輛

其中進口車11月領牌數達1萬8124輛，較10月成長18%，較去年同期減少5.8%；累計1~11月領牌數17萬7186輛，年減11.7%，市占率達48.3%。

請繼續往下閱讀...

車商龍頭和泰汽車（2207）代理的TOYOTA+Lexus品牌，11月領牌數1萬3933輛、月增9.4%、年減1.5%、市占率38.2%；累計1~11月領牌數13萬8907輛、年減1.4%，市占率37.8%。

中華汽車（2204）旗下MITSUBISHI+CMC+MG品牌，11月領牌數3536輛、年增6%，市占率9.7%；累計1~11月3萬9066輛、年減17.9%、市占率10.6%。

三陽（2206）代理的HYUNDAI品牌11月1804輛，年減2.1%，市占率4.9%；累計1~11月1萬6990輛，年減17.4%，市占率4.6%。

裕日車（2227）11月旗下NISSAN+INFINITI領牌數1035輛、年減38.5%，市占率2.8%；1~11月1萬1680輛，年減35.5%、市占率3.2%。

豪華進口車11月領牌數7728輛，較10月成長16.2%，較去年同期減少18.4%，其中Lexus和M. Benz分別為2546輛和1985輛，較10月大增24.3%和26.4%。

車商表示，12月進入年底購車旺季，加上各廠牌爭相推出販促方案吸客，預估12月全台新車領牌數可望達4萬3000輛，年增4%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法