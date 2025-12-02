書劍集》經貿衝突之外的麻煩事

美國總統川普舞動關稅大刀後，各國政府負債應會再升，部分國家風險攀高應難避免。（路透資料照）

◎歐陽書劍

現代政府藉由財政刺激與寬鬆的貨幣政策，以搶救經濟困境的作法，已經駕輕就熟；每一次的全球危機之後，政府債務總是在撒幣中再急速向上攀升。二〇二五年雖由關稅爭議主導經貿戰場，可是在美國與各國陸續簽定相關協議後，新的問題將會出現；新的一年就要到來，在拯救產業的呼聲中，各國政府的債務恐欲小不易。

一九七〇年代初期，先進國家的政府負債占國內生產毛額（GDP）的比率，平均僅不到三十％，但在二十世紀末及全球金融海嘯、肺炎疫情二次危機之後，這一比率已分階段急增至八十％以上。根據國際貨幣基金（IMF）出版的財政監測報告，二〇二五年日本甚至達到二三〇％，美國、加拿大、法國、英國及義大利也均超過百分之百，七大工業國僅有德國稍低。

應付危機的暫時性財政擴張，原非問題，但是各國政府重整財政紀律的腳步卻愈趨緩慢，甚至將救急措施延長成救窮政策。肺炎疫情雖然過了，可是政府負債比還是居高不下，不少國家甚至還有提高的傾向。IMF就預測，二〇三〇年主權債務水準將會進一步攀升，先進國家平均將接近其GDP的一二〇％，而新興市場經濟體平均則約八十五％。

政府的債務過高，與企業一樣有違約風險，金融海嘯之後的歐債危機就是例子。政府可能因償債能力受到質疑，而使新發行的債券利率提高，陷入利息與債務持續攀高的惡性循環，進一步增加債務危機及違約的風險。表現在經濟上，也會使大眾及投資人因有政府稅收與舉債未能維持支出的疑慮，而失去信心，造成通膨及貨幣貶值的壓力。

美日負債相當高；不過，美元是國際通用貨幣，而日本政府雖有超過GDP二倍的驚人負債，但因為多為金融機構持有的國內負債，相對穩定。二國都是特例，其他國家未必有如此的條件，在緊張情勢下的風吹草動，都可能演變成如一九九七年亞洲金融危機，造成資金外逃，經濟受困的窘境。

美國總統川普舞動關稅大刀後，包括台灣在內的亞洲國家，多已研擬救急方案支持受衝擊的產業；具體地說，就是政府出資協助企業度過難關。即使沒有全面性的危機，但各國政府負債應會再升，部分國家風險攀高應難避免。

