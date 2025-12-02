投資170億 默克高雄旗艦園區啟用

半導體材料供應商、德商默克集團投資170億元，在南科高雄園區打造全球首座大型半導體材料科技園區。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕半導體材料供應商、德商默克集團投資一七〇億元，在南科高雄園區打造全球首座大型半導體材料科技園區，其中第一階段廠區已完工，昨天舉行啟用典禮；該園區主要生產下世代邏輯、記憶體及AI晶片所需關鍵半導體材料。

默克集團成立於一六六八年，總部設於德國達姆施塔特（Darmstadt），全球約有六萬多名員工，在半導體材料、生命科技及醫療保健居全球領先地位；台灣默克集團於一九八九年成立，目前約有一二〇〇多名員工，二〇二一年十二月宣布「向上進擊」投資計畫，預計五年內投資一七〇億元，在南科高雄園區打造「高雄半導體科技旗艦園區」。

該園區占地十五公頃，分兩階段興建，第一階段廠區昨完工啟用，除台灣科技大廠幾乎全員到齊外，經濟部政務次長江文若、國科會副主委蘇振綱、南科管理局長鄭秀絨、台灣默克集團董事長李俊隆和默克家族代表都到場祝賀。

默克集團表示，建置高雄半導體科技旗艦園區，主要因應全球先進材料需求的快速攀升，導入多條關鍵先進產線，將過去仰賴進口的薄膜材料、特用氣體與配方材料，以在地生產製造方式供應，幫助提升台灣半導體供應鏈的韌性與靈活度，並支援台灣半導體在全球市場的穩定供應地位。

