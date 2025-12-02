中國Q4很不妙 官民版PMI同步萎縮

標普全球彙編的RatingDog中國11月製造業採購經理人指數（PMI）陷入萎縮區間，與官方一致。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕標普全球彙編的RatingDog中國十一月製造業採購經理人指數（PMI）陷入萎縮區間，為四個月以來首見，與官方調查結果一致，凸顯與美國達成貿易戰停火後，海外強勁的需求仍無法遏阻中國經濟加速放緩。

RatingDog表示，中國十一月製造業PMI由十月的五十．六降至四十九．九，為今年七月以來首度陷入萎縮區間；儘管來自海外的新訂單再度增加，但十一月中國製造業產出成長陷入停滯，新訂單也幾近停滯，這個情況促使中國製造商減少僱工和採購。

中國官方十一月製造業PMI雖由十月的四十九略增至四十九．二，但連續八個月萎縮，創史上最長紀錄。中國國家統計局表示，儘管海外銷售改善，國內需求疲弱和房地產市場持續低迷，料將使今年第四季經濟成長創二〇二二年第四季結束防疫封控措施以來最慢增速。

巴克萊首席中國經濟學家常健指出：「十一月製造業PMI陷入萎縮，凸顯國內需求疲弱，儘管新出口訂單反彈和海運數據顯示，出口仍是中國主要成長動力。在美中達成貿易戰停火後，出口可能經歷些許復甦，但近幾週的地緣政治發展，顯示不確定性依舊存在。」

中國官方製造業PMI調查偏重調查大型和國有企業，RatingDog調查則以小型和出口企業為主，且今年以來後者的調查數字大都處於擴張區間。而官方和RatingDog十一月PMI調查結果罕見一致，顯示在固定資產投資出現前所未見的下跌和消費需求依舊疲弱的情況下，中國第四季經濟將失去一些動能。

花旗表示，為了刺激經濟，中國人民銀行很可能在明年一月恢復調降政策利率和存款準備金率，中國財政部也可能提前發行明年的政府債券和消費者補貼。

