日圓轉捩點來了？ 日銀總裁暗示升息

日銀暗示將升息，日股重挫、日圓走強、日債殖利率飆漲。（美聯社）

日股應聲重挫 日圓走強、公債殖利率飆高

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於日本銀行總裁植田和男暗示，在十二月十九日例行貨幣政策會議後可能會升息，週一日圓兌美元走強，日圓二年期、五年期和十年期公債殖利率飆高，日股則重挫。

植田和男週一在名古屋向當地商界領袖發表演說時指出：「如果目前所勾勒的經濟活動和物價展望實現，該行根據經濟活動和物價的進展，將繼續調高政策利率，並調整貨幣寬鬆幅度。」

市場︰12月升息機率增至80％

他並表示：「即使政策利率調高，仍將維持寬鬆的金融環境。」交易員認為，這番談話暗指日銀還有升息空間；在植田和男的發言後，市場臆測日銀十二月會後升息的機率從六十％增至約八十％，明年一月升息機率更突破九十％。

受植田和男發言影響，對短期利率敏感的日本二年期公債殖利率上漲〇．〇二五個百分點至一．〇一五％，創二〇〇八年以來最高水準；五年和十年期公債殖利率分別上漲〇．〇六五個百分點至一．三七五％與一．八七％。日圓兌美元一度升值〇．五％至一五五．四日圓。公債與公債殖利率成相反走勢。

三井住友銀行首席外匯策略師鈴木浩史（Hirofumi Suzuki）表示：「對日銀升息的預期升高，助日圓升值，並對二年期日本公債殖利率造成上漲壓力。植田和男的發言比預期更加鷹派，這可能成為日圓的轉捩點。」

日本公債和日圓最近幾週面臨壓力，因擔憂日本首相高市早苗的公共支出激增。高市早苗上月公布高達二十一．三兆日圓（約四．三兆台幣）的財政方案，以刺激經濟成長和協助家庭因應生活成本上升。

經濟學家表示，日銀日益鷹派的立場，使其與日本政府的龐大支出計畫相互矛盾。凱投宏觀（Capital Economics）亞太部門主管提利安特（Marcel Thieliant）表示：「日本政府正在踩油門，而日銀則把腳從油門移走，這與日本政府想要的不同，但日銀會這樣做符合經濟邏輯。」

