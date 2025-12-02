美AI支出彌補關稅衝擊 台灣受惠大

《華爾街日報》報導，美國科技產業對人工智慧（AI）領域的鉅額投資，全球僅台、韓、荷等AI供應鏈受惠。（中央社資料照）

WSJ點名少數幸運兒

南韓、荷蘭也上榜

〔編譯魏國金／綜合報導〕《華爾街日報》報導，美國總統川普的關稅政策衝擊全球經濟，但其造成的損失正由美國科技產業對人工智慧（AI）領域鉅額投資所彌補；然而，全球僅少數幸運兒受惠於這股AI投資狂潮，台灣是其中獨特範例。

報導指出，世貿組織（WTO）十月估計，今年全球商品貿易量將成長二．四％，遠高於八月預測的〇．九％；同月，國際貨幣基金（IMF）將今年全球經濟成長從四月川普宣布對等關稅時的二．八％上修至三．二％。

請繼續往下閱讀...

兩個機構皆表示，上修預期的部份原因是科技企業今年對AI領域的大舉投資。光是亞馬遜、Google、Meta與微軟今年資本支出近四千億美元，主要集中於AI領域。

報導指出，雖然AI正支撐全球貿易與成長，但此功效並不平均，而關稅造成的痛苦可能持續加劇。美國占全球經濟四分之一，在設備、資料中心與研發的AI投資，占今年第一季美國GDP（國內生產毛額）成長約一半。

除美中兩大AI強權外，科技基礎建設的支出其實僅嘉惠已置身AI供應鏈的少數地區，以全球最先進AI晶片製造中心的台灣為例，美國對AI半導體的強勁需求促使IMA Asia將台灣今年GDP成長預期從上季預估的四．四％上調至七％。

該單位表示，這是獨特案例，因為台灣今年在晶圓廠與設備的資本支出預計將成長三十％，遠高於去年的十三％；然而，即使AI支出驅動台灣經濟成長，但消費需求仍不高，其他產業面臨困境。

AI狂潮也推升南韓與荷蘭的經濟成長，南韓主導AI記憶體供應鏈，官方最新數據顯示，十一月南韓出口年增八．四％，其中半導體出口激增三十八．六％。至於荷蘭，則是晶片設備龍頭艾司摩爾的總部所在地。

CMC Markets交易員利扎表示，今年上半年亞洲貢獻全球AI相關貿易成長近三分之二，「這些好處壓倒性的集中在先進製造經濟體」。不過，新加坡銀行首席經濟學家Mansoor Mohi-uddin說：「現在斷定關稅造成的衝擊低於預期言之過早，目前的狀況是，衝擊只是被延後。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法