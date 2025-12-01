好野人財富續增 高資產規模將破2兆大關

我國銀行業資產逾億元的高資產客戶已達1萬8540人，高資產規模將破2兆大關。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據金管會統計，截至今年10月底，我國銀行業資產逾億元的高資產客戶已達1萬8540人；若以高資產客戶的管理資產規模（AUM）來看，金額已達1兆9946億元，較去年同期的1兆3214億元大增50.95%，預計11月將突破2兆大關。

金管會2019年底推出「財富管理新方案」，並於2020年8月訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務。截至今年10月底，已經核准21家銀行辦理高資產業務。

根據統計，去年10月底高資產客戶數為1萬1106人，而今年10月底為1萬8540人，顯示高資產的「好野人」大幅增加。若以「富豪財富規模」來看，去年10月底高資產客戶AUM為1兆3214億元，今年增加至1兆9946億元，距離2兆元大關僅差54億元。

資產配置組合 存款占44.9%

另，今年10月底整體高資產客戶AUM資產配置組合，由高至低依序為存款占44.9%、基金占16.5%、債券約13.7%、保險11.1%、境外結構型商品6.6%。

此外，證券業部分，金管會證期局表示，截至今年10月底，總計核准10家證券商以複委託、財富管理及自營等不同管道辦理高資產客戶業務，自開辦本項業務以來，累計高資產客戶數達1606人，累計交易金額約4125億元；與去年10月底累計客戶數1105人及累計交易金額2481億元相較，客戶增加501人、交易金額增1644億元。

