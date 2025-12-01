25坪以下小宅 10年來大增近37萬宅

過去10年全國房屋稅籍住宅每增加2.59宅就有1宅是小宅。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕近10年全國房屋稅籍住宅增加約95.62萬宅，其中有36.9萬宅屬於25坪以內的小宅、約占38.59％，也就是說，過去10年全國房屋稅籍住宅每增加2.59宅，就有1宅是小宅。

觀察近10年六都稅籍住宅變化，以新北市小宅增加約10.27萬宅最多，桃園市7.71萬宅居次，第3名是高雄市5.39萬宅，第4名為台中市4.81萬宅，而台北市、台南市小宅增加數量均不到2萬宅。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，除家庭組成規模變小、居住面積需求縮減之外，房價、物價越來越高，但所得成長牛步化，迫使建築投資轉向總價導向的小宅。

觀察稅籍資料，逾3成存量是25坪以下的小宅，代表新增住宅的流量是小宅占比更高，儼然成為現在建商推案的主流，寸土寸金錙銖必較，加上建築技術規則要求各類必要設施空間越來越多，高公設比直接排擠專有空間，自然也讓虛坪改革的議題躍上檯面。

根據內政部不動產資訊平台發布，第2季全國稅籍住宅總數約940.11萬宅，其中283.57萬宅為25坪以內的小宅、約占30.17％。六都中，25坪以內小宅以新北市79.71萬宅最多，第2名則是台北市的37.07萬宅，第3名為高雄市的31.95萬宅，台中市、桃園市則接近3萬宅，台南市有14.86萬宅、為六都中最少。

觀察六都小宅占比，第2季以新北市約46.2％最高，第2名則是台北市的40.6％，第3名為桃園市的30.27％，僅台南市低於2成、約19.74％。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，小宅化趨勢明顯，一方面房價高漲壓縮室內坪數，二來人口結構改變，對於房間數減少也能接受，不僅雙北小宅盛行，其餘都會區也因為房價上漲出現類似現象。

小宅仍是房市交易主流

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，全國小宅數量及比率預期會持續上升，現在3成多並非最高點，尤其在租稅政策與限貸令緊箍咒下，中、大坪數占比下滑機率高，小宅依然是未來房市交易主流。

