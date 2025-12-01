全國獨居宅破250萬 每3宅就有1宅

少子化、頂客族、高齡獨居的現象越來越普遍。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國第2季1人1宅總數首度突破250萬宅、創統計以來新高，相當於每3.11宅就有1宅是獨居宅；若加計2人1宅數量，合計達415.55萬宅、占比51.81％。房產業者指出，第2季全國戶籍宅數平均人口約2.91人，比小家庭組成人數至少3人還要少，凸顯少子化、頂客族、高齡獨居的現象越來越普遍，甚至占比超過半數。

戶籍平均人口 連2季低於3人

根據內政部不動產資訊平台最新發布，第2季全國設有戶籍宅數約802.6萬宅，自上季開始全國戶籍平均人口已連續2季低於3人；其中第2季大家庭組成的6人1宅總數約77.61萬宅、約占9.68％，且連續2季占比低於10％。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，單身宅是主流趨勢，包括晚婚甚至不婚；另，人口老化也會出現戶籍人口數變少現象，連帶影響建商規劃新建案時，也會針對人口結構改變設計房型與控制總價帶。

大家庭越來越少 單身宅是趨勢

對比2016年第2季，10年前1人1宅占比約24％、2人1宅占比約17.26％，兩者合計約占41.26％；而6人1宅約占14.64％。房產業者解讀，10年來大家庭組成已越來越少，反觀單身、頂客族的組成已是主要趨勢。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，當社會結構改變後，獨身宅數量飆升、戶量下降是必然趨勢，以歐洲國家為例，多數先進國家戶量低於2.1人，獨身宅數量不斷增加，台灣勢必會走向同一道路。

家庭結構因經濟、社會、人口等潮流改變，加上科技、產業轉型催化，衍生居住、工作、消費、交通、公共服務等空間需求，進而在區位、規模、機能上有新的偏好模式。高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，若不透過都市計畫通盤檢討調整，提出人口組成變化相對應土地使用、管制規則、交通計畫、公共設施計畫，引導營建投資或是都市更新，可能造成資源分配不均現象，最後淪為公部門無止盡補貼黑洞，甚至閒置空屋數量膨脹、加大貧富落差等社會問題。

