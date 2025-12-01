史上最慘 中國PMI連8月萎縮

中國11月製造業、服務業採購經理人指數（PMI）雙雙陷入萎縮，反映經濟復甦動能持續承壓。（法新社資料照）

經濟動能續承壓 服務業PMI意外跌落榮枯線 36月首見

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管九月下旬以來北京當局已注入一兆元人民幣（約四．四兆台幣）額外刺激資金，中國十一月製造業採購經理人指數（PMI）仍出現連續八個月萎縮，創史上最長紀錄，服務業PMI則意外跌破代表景氣榮枯分水嶺的五十關卡，為二〇二二年十二月以來首見萎縮，反映經濟復甦動能持續承壓。

中國國家統計局表示，十一月製造業PMI為四十九．二，雖較十月上升〇．二，但已連續八個月萎縮，反映製造業在COVID-19疫情過後很難維持復甦，加上美國發動貿易戰，使製造業的業務面臨壓力。十一月非製造業PMI則為四十九．五，較十月的五十．一下降〇．六，主因房地產和住宅服務部門疲弱。

出口下滑 Q4工業生產增幅慘淡

這些數據初步反映在經歷數月的全球貿易動盪和前所未有的投資下滑後，中國十一月的經濟狀況。而從第四季開始以來，中國工業生產增幅為年初以來最小，出口意外萎縮，主因全球需求未能抵銷對美出口的下滑。

儘管美國總統川普和中國國家主席習近平十月底於南韓會晤後，美中緊張暫時緩和，但包括中國稀土出口問題在內的美中貿易協議關鍵細節仍在談判中，凸顯協議的脆弱性。此外，最近幾週中國與日本的外交爭端也加劇貿易不確定性，中國正在考慮對日本採取經濟反制措施。

除地緣政治風險外，中國疲軟的國內需求仍為中國製造業的前景蒙上陰影。官方數據顯示，十月零售銷售成長連續五個月放緩，這是自四年多前中國因COVID-19疫情關閉商店以來最長的連續放緩期。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，受房地產市場持續調整，國內消費和投資需求疲弱，以及第四季美國高關稅政策對全球和中國出口衝擊等影響，十一月製造業PMI仍處萎縮狀態，十二月料將繼續維持在萎縮區間。

