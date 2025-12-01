自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台股重返月線 年底作帳行情啟動

2025/12/01 05:30

法人認為，年底作帳行情與旺季行情再度啟動。（中央社資料照）法人認為，年底作帳行情與旺季行情再度啟動。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受美股大漲影響，台股上週大漲近一二〇〇點，以二萬七六二六．四八點作收，重返月線之上，多頭氣勢轉強。法人認為，美國十二月降息機率大增，加上AI概念股轉強，配合集團股及業績題材股強勢表態，年底作帳行情與旺季行情再度啟動。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，目前市場對聯準會十二月降息預期回升至八成，帶動整體投資氣氛好轉，配合美股反彈激勵台股轉強，有利於強勢族群輪動；且AI產業展望佳，台股技術指標同步向上，從技術面來看有利多方走勢，配合集團股及業績題材股強勢表態，年底作帳行情與旺季行情再度啟動，接下來投資人應關注成交量須適時放大，預期指數將呈震盪盤堅走勢。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，此波修正屬於短期雜音，從總體經濟與產業基本面來看，台股仍維持長多格局，若大盤量穩價增並站穩季線，搭配明年AI強勁展望，年底前仍有望啟動跌深反彈行情。

他認為，雖然市場對輝達應收帳款與庫存增加存有疑慮，但屬於過度解讀，實際上輝達上季應收帳款周轉天數較前一季縮短，庫存金額增加則源自產品結構中高價晶片比重提升，屬於產能擴張的合理現象。

從量價結構來看，元大投顧分析，台股創歷史新高後，隨即反轉而下，並且在此波探底過程中首度回測季線，幸好季線依舊上揚，對指數具拉引作用，暫時順利獲得支撐，目前甫收回月線，多空持續攻防。不過，此次下跌K線圖上，黑棒遠多過紅棒，顯示大盤籌碼仍不穩，整理期間恐加長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財