台股重返月線 年底作帳行情啟動

法人認為，年底作帳行情與旺季行情再度啟動。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受美股大漲影響，台股上週大漲近一二〇〇點，以二萬七六二六．四八點作收，重返月線之上，多頭氣勢轉強。法人認為，美國十二月降息機率大增，加上AI概念股轉強，配合集團股及業績題材股強勢表態，年底作帳行情與旺季行情再度啟動。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，目前市場對聯準會十二月降息預期回升至八成，帶動整體投資氣氛好轉，配合美股反彈激勵台股轉強，有利於強勢族群輪動；且AI產業展望佳，台股技術指標同步向上，從技術面來看有利多方走勢，配合集團股及業績題材股強勢表態，年底作帳行情與旺季行情再度啟動，接下來投資人應關注成交量須適時放大，預期指數將呈震盪盤堅走勢。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，此波修正屬於短期雜音，從總體經濟與產業基本面來看，台股仍維持長多格局，若大盤量穩價增並站穩季線，搭配明年AI強勁展望，年底前仍有望啟動跌深反彈行情。

他認為，雖然市場對輝達應收帳款與庫存增加存有疑慮，但屬於過度解讀，實際上輝達上季應收帳款周轉天數較前一季縮短，庫存金額增加則源自產品結構中高價晶片比重提升，屬於產能擴張的合理現象。

從量價結構來看，元大投顧分析，台股創歷史新高後，隨即反轉而下，並且在此波探底過程中首度回測季線，幸好季線依舊上揚，對指數具拉引作用，暫時順利獲得支撐，目前甫收回月線，多空持續攻防。不過，此次下跌K線圖上，黑棒遠多過紅棒，顯示大盤籌碼仍不穩，整理期間恐加長。

