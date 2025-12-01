經常帳順差擴大 今年超額儲蓄估首破5兆

近10年超額儲蓄統計

主計總處預估明年飆破6兆 超額儲蓄率20.76％ 將創歷史新高

〔記者鄭琪芳／台北報導〕由於出口暢旺、經常帳順差擴大，主計總處預估，今年超額儲蓄（儲蓄毛額減投資毛額）將首度突破五兆元、達五兆四二四六億元，超額儲蓄率（超額儲蓄占GDP比率）攀升至十九．二六％；預估明年超額儲蓄飆破六兆元、達六兆一九九七億元，超額儲蓄率二十．七六％、創歷史新高。

「超額儲蓄」是「國民儲蓄毛額」與「國內投資毛額」的差額，亦是「商品及服務輸出入順差」、「國外要素所得收支淨額」及「國外移轉收支淨額」合計數。

請繼續往下閱讀...

主計總處官員表示，外界常以閒置資金、投資不足等解讀「超額儲蓄」，但台灣是出口導向經濟體，AI需求強勁，帶動出口大幅成長，使得經常帳順差擴大，加上內需市場較小、消費成長有限，超額儲蓄持續增加，但整體投資趨勢也往上。

主計總處預估，今年國民儲蓄毛額約十二兆六四二七億元、較去年大增一兆六五五三億元，儲蓄率（國民儲蓄毛額占GNI比率）四十三．六四％、年增二．五個百分點；明年國民儲蓄毛額約十三兆六九三五億元、年增一兆五〇八億元，儲蓄率四十四．六四％、年增一個百分點。

投資率逾25％ 投資動能仍在

另，今年國內投資毛額將首破七兆元、達七兆二一八一億元，年增三〇六四億元，投資率（國內投資毛額占GDP比率）二十五．六三％、年減一．二三個百分點；明年國內投資毛額約七兆四九三八億元、年增二七五六億元，投資率二十五．一％、年減〇．五三個百分點。

主計總處並預估，今年超額儲蓄將達五兆四二四六億元、年增一兆三四八九億元，超額儲蓄率升至十九．二六％、創歷年次高；明年超額儲蓄達六兆一九九七億元、年增七七五一億元，超額儲蓄率二十．七六％、改寫歷史新高，超越一九八六年的二十．六五％。

官員指出，這幾年投資動能回溫，廠商投資於生產，而產品大多出口，使得經常帳順差擴大，超額儲蓄持續增加，但投資率在二十五％以上，代表投資動能仍在。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法