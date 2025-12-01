〈財經週報-財經焦點〉凱基金控點亮全台最高飄雪聖誕樹 以永續行動迎接公益月

凱基金控28日晚間於總部廣場點亮全台最高飄雪聖誕樹，由凱基金控董事長王銘陽（中）、凱基金控副董事長沈榮津（左4）、國亨開發Capella董事長邱德馨（右4）、凱基人壽總經理郭瑜玲（右3）等共同啟動點燈。（凱基金控提供）

記者高嘉和／台北報導

凱基金控（2883）28日晚間在總部廣場舉行年度聖誕點燈活動，全台最高的飄雪聖誕樹正式亮相，絢麗光影搭配人造雪花自空中飄落，吸引路過民眾駐足觀賞。點燈儀式由凱基金控董事長王銘陽率領集團子公司主管共同啟動，主題為「相映成光、共築成林」，象徵企業與城市、土地之間的連結與支持。不少凱基集團同仁穿戴聖誕風格小物，拍照留念互道祝福，現場瀰漫濃厚聖誕氣氛。

凱基金控今年的聖誕樹高度達22公尺，使用環保可回收材料搭建，並採用智能燈控系統監測用電量，在營造節慶氛圍同時，也展現企業對環境保護的承諾。董事長王銘陽表示，凱基總部自設計階段便以「與自然共生」為核心理念，為了保留廣場周邊約六十年的老榕樹，大樓以綠建築概念打造，更導入節能減碳及循環經濟思維，今年的飄雪聖誕樹就是延續這樣的永續精神。

請繼續往下閱讀...

王銘陽也強調，期盼凱基聖誕樹是屬於整座城市的，每一位經過這裡的市民、旅人、甚至今晚特別來拍照打卡的朋友，都能留下屬於自己的聖誕回憶。

為了打造與整座城市共享的溫馨聖誕季，即日起至2026年1月19日，每晚19:00、20:00以及21:00，凱基聖誕樹將定時上演飄雪燈光秀，歡迎民眾與親朋好友一同前來觀賞。12月也是凱基金控的公益月，這次將再度串聯地方創生團隊及社福單位，於下個月16日及2026年1月15日分別舉辦公益市集，以行動支持在地特色產業與弱勢族群，讓善意延伸至更多需要的角落。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法