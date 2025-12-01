〈財經週報-本週熱點〉外匯存底有望止跌回升

美元走強，11月底外匯存底有望止跌回升（法新社）

記者陳梅英／專題報導

本週台灣有三大經濟數據公布。其中，中央銀行將發布11月底外匯存底有望止跌回升；中華經濟研究院將公布的製造業採購經理人指數能否續維持擴張，仍需觀察；行政院主計總處將發布11月消費者物價指數（CPI）則有望連7個月低於2%通膨警戒線。

根據央行資料，10月我國外匯存底餘額6,001.97億美元、月減27.46億美元，主要是美元走強，外匯存底資產轉換成美元部位減少。另外，外資10月賣超、連同股利等匯出約50億美元，央行為維持匯市穩定，有幾個交易日進場拋匯。

進入11月後，美元指數走勢趨於震盪，非美貨幣有升有貶，匯率影響不大，但11月是外匯存底孳息大月，除非央行進場拋匯，不然11月外匯存底止跌回升機會大。

另外，台灣10月PMI重返50榮枯線之上，結束連4個月緊縮、轉為擴張，惟廠商對於未來半年展望仍然保守，11月PMI是否能維持擴張，有待觀察。根據中經院資料，PMI的5大指標中，新增訂單與生產指數分別結束連續6個月與4個月的緊縮，轉為擴張，是10月製造業PMI轉為擴張的主因。就產業別來看，則食品暨紡織產業新增訂單與生產則結束連續2個月的緊縮。

非洲豬瘟影響有限 11月CPI持穩

主計總處將公布11月CPI，10月爆發的非洲豬瘟事件獲得控制後，主計總處預估不會對11月豬肉價格造成太大波動，加上11月天候相對穩定，研判11月CPI漲幅應該與10月差不多，有望連續7個月落在2%以下。根據統計，10月CPI年增率為1.48%，漲幅略較9月擴大，主因10月較多連假致娛樂服務費用上揚，17項重要民生物資平均年增2.73%、漲幅創20個月新高。若扣除蔬果及能源，核心CPI漲1.84％。

