〈財經週報-投資觀點〉震盪行情下進可攻退可守的投資工具—結構型商品

結構型商品最大的特點就是客製化的彈性，多變化的組合能因應瞬息萬變的市場走勢。（歐新社）

■陳弼堃

今年以來金融市場受惠AI題材持續不墜，推升國際主要指數普遍走揚，台股隨這波漲勢同步強攻表態，在資金豐沛挹注下交易熱絡，加權股價指數頻創新高。然近期消息紛沓，包括美中貿易談判卡關、市場降息預期及地緣政治爭議猶在等不確定隱憂干擾，市場風險意識升高，操作難度增加；要讓資產能安穩度過這波高檔震盪，可利用結構型商品交易來增進投資目標達成率。

結構型商品是結合固定收益商品（如債券或存款）與衍生性金融商品（如選擇權）的投資工具，相較集中市場的制式交易，其最大的特點就是客製化的彈性。

請繼續往下閱讀...

結構型商品可依照投資人自身對商品的熟悉度及其資產配置需求來設計交易條件，包括連結標的挑選及檔數、存續天期、執行價、下檔保護以及年化配息率等，皆能自行設定搭配報價，不需拘泥於現有集中市場交易商品的限制，多變化的組合能因應瞬息萬變的市場走勢，以貼近需求的商品來面對市場挑戰。

結構型商品依保本與否分為保本型及非保本型，非保本結構型商品相對風險較高，其收益主要取決於連結標的走勢，若標的表現不如預期會有虧損的可能，且這類非集中市場交易的商品流動性風險高，若提前解約贖回亦會造成本金的損失，投資人需審慎衡量自身財務狀況及風險承受度再進行相關商品交易為宜。

相對保守穩健的投資者，可選擇保本型結構型商品進行投資，若對發行機構的違約風險評估無虞，這類商品在一定期間可提供相對穩定的利息收益，不失為另一項資產配置的利器。

（作者為富邦證券商品業務處副總經理）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法