〈財經週報-投資觀點〉通膨陰影未散、美元信任鬆動 黃金再度站上全球資產舞台中央

當美元體系信任遭受挑戰，黃金自然成為共識選擇。

■梁力仁

不被消耗的金屬：供給剛性造就稀缺價值

目前全球黃金存量約22萬噸，年新增產量僅約佔1%，礦石品位（註：指每噸礦石可提煉的黃金量）亦從1950年代的每噸12克降至今日僅3克，顯示開採難度與成本逐年上升。而黃金最大的特點在於不被消耗，只會被累積，使黃金長期維持「價值儲存」屬性。

美元信任受挑戰 信念買盤推動黃金重回核心

1971年美國總統尼克森宣布終止金本位制度，金價自每盎司42美元起飛；1979年伊朗革命與後續美國凍結其海外資產事件，更曾令金價一度於1980年1月底飆升至每盎司850美元，10年間暴漲超過10倍。如今歷史再度重演，在地緣衝突與金融制裁交錯的環境下，美元的「中立儲備工具」地位再次受到挑戰。



自烏俄戰爭爆發以來，美國與歐洲盟友凍結俄羅斯央行龐大美元資產，促使新興市場央行加速增持黃金；高盛估算，新興市場央行購金速度已較戰前提升約5倍。此外，中國目前的黃金儲備佔外匯儲備比重僅約8%，與已開發國家平均70%的黃金儲備比重相去甚遠，亦遠低於全球平均的20%，顯示其結構性增持黃金的空間仍大。

高盛進一步指出，央行、ETF與避險基金等「信念型買家」已主導金價走勢，約可解釋七成的月度波動。全球每增加100公噸淨買盤，金價平均上漲約1.7%，反映上開信念型買家交易因素正取代傳統利率與通膨變數，成為當代金價的核心驅動力。

從避險工具到信任資產

當美元體系信任遭受挑戰、全球資金尋求新避風港時，黃金自然成為共識選擇。黃金的角色也隨之轉變——從避險工具，進化為信任重建的象徵。對一般投資人而言，參與黃金行情的方式愈加多元。除了持有實體黃金外，投資人亦能透過複委託平台投資美股ETF中追蹤金價或黃金礦商的標的來靈活配置，兼顧流動性與安全性，同時免除實體黃金在存放、搬運上的困擾，成為不同風險屬性的替代選項。

在全球利率趨勢反轉、地緣風險升高的時代，黃金不只是避險資產，更是重塑信任與價值秩序的象徵。

（作者為元大證券公司國際金融業務部專業襄理）

