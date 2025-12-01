〈財經週報-投資趨勢〉日圓與日本債券殖利率是日本與環球市場需要關注的焦點

日股今年大放異彩，但須關注中期震盪因素，主要是在日圓及日本債券殖利率部分。（路透）

■王棋正

2025年是日股大放異彩的一年，日經225與東證指數除了創歷史新高以外，1-10月基本上分別上漲21.33%以及31.02%（總報酬）由於日圓基本上相較美元年初的匯價差異不大。因此，整體日本市場的確表現就跟原幣日圓差距不大。日本股市的長線將依舊是穩定上揚的股市，主要是由於其資產價格在安倍前首相經過9年的努力後，將日本帶出通縮努力的效果將持續。資產價格溫和穩定上揚的區域，其資產價格本質上會維持此趨勢，因此，日本的股市，房地產以及與地產相關的J-REITs都會呈現長期上揚的趨勢。但是，近期有需要關注的中期震盪因素需要關注，主要是在日圓以及日本債券殖利率的部分。

新上任的首相高市早苗是已故首相安倍晉三的忠實追隨者。高市早苗希望能夠延續或者是更進一步強化安倍的路線，包含寬鬆的貨幣政策、寬鬆的財政政策、結構性改革以及加上高市本身對於產業路線有其想推動的路線。但是，與過往的政治人物不同，高市本身並未在上台後，對其選舉訴求作出擱置的動作，而是想方設法的推進。

高市批准21.3兆日圓刺激政策

高市於經濟上做了幾件事情︰

1.批准21.3兆日圓的刺激政策。這是自疫情以來最大的刺激政策。目標是提振經濟增長，緩解生活成本以及強化日本的安全能力。高市這樣的政策基本上是想要改變財政可持續性的概念，將是否能夠實現財政盈餘調整為關注日本債務對GDP的比重，而以拉高GDP增長作為主要的戰略。

2.直接影響貨幣政策。相對於2013年安倍晉三的三支箭，雖然當年也是財政與貨幣政策同時協作。但是，原則上日本央行是獨立做出決策，此外，當年的通膨率低。然而今日則與當年的背景有相當大的不同。

日債與日圓中期風險仍在

因此，高市的政策在日本國債以及日圓市場的反應都相對負面。債券市場擔心有更多的債券供給，通膨會使長債不具吸引力，使得公債殖利率陡升。而日圓市場則是日圓貶值以體現對於日本央行因為可能受到高市政府放棄抗通膨目標的隱憂。不過，短期債市與匯市的壓力暫時還沒到高市早苗可能調整或放棄其政綱的地步，不過需要謹慎的觀察。主要的原因在於日圓如果以購買力平價的角度來看已經是G7貨幣中相對最便宜的貨幣，如果日圓持續貶值，非常有可能會使得日本財政省（MOF），主動或者被動（受到美國壓力）而得進場干預。日圓干預的行動，將可能在短期影響日股以及全球風險性資產走向的變化。短期，日本政府已經對於日債殖利率上揚與日圓貶值的風險有了一定程度的關注，使得日圓小幅回升以及日債殖利率有所下滑。但是，如果高市早苗持續堅定其政策，中期日債與日圓的風險仍在。市場得要去尋找新的均衡點。

日本基本面長多 買入資產好機會

不過，雖然有這相關的風險，實際上如果發生了，其狀況會比當年英國首相特拉斯所引發的風波來的低，反而是可以視為買入日本資產的機會。主要的原因在於，日本的保險公司有被要求需要一定量的公債持有量，而日本本地並無相對可以替代的商品可以讓保險公司做部位的轉換與調整。因此，日本債券市場最大的買家基本上不會調動部位，日本央行有絕對的餘裕可以干預市場。此外，匯率部分，根據財政省過往干預的歷史效果也相當顯著。因此，市場參與者在做空日圓的部分基本上也是小心翼翼的。總結來說，短期日本的公債殖利率會微幅下滑，日圓微升，但是前者有上揚的風險，後者有走貶的風險，一旦政策制定者介入干預時，市場波動會大增，全球都可能受影響。然而日本本身的基本面走長多，屆時可以是一個買入日本資產的機會。

（作者為聯邦投信聯邦日本收益成長多重資產基金經理人）

