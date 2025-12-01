〈財經週報-國際展望〉展望2026年 「主動」管理估值風險 尋找AI外的機會

許多AI新創公司仍在虧損，市場擔心重演2000年網路泡沫。所以需要一個計畫，以防市場修正與黃金買點遲遲不來。（彭博）

■約翰娜．科克倫（Johanna Kyrklund）

股市仍具支撐，但鑑於指數高度集中，必須在個股層面審慎管理風險與機會。顯示以基本面分析輔助投資決策的重要性。

隨著邁入2026年，市場對股市估值的擔憂日益升高。由於巨型企業在資料中心與雲端基礎建設上的投入海量資源，市場開始將現況與1999至2000年的網路泡沫做比較。同時，許多主要靠供應商融資推升估值的AI新創公司仍在虧損。在這樣的背景下，市場上不乏「煤礦裡的金絲雀」、「蟑螂效應」（一隻出現往往代表更多隱藏）或「派對最後一支舞」等比喻。

但先拋開這些比喻，專注於可行的選擇。

股市估值偏高

首先，目前股市估值確實昂貴。雖然相對過去高，但尚未達到極端水平，因此認為應適度降低風險實屬合理。舉例來說，倘若您的投資目的是穩健且穩定支應退休金，或許現階段應接受較低的報酬率，進行部分停利。

然而，大多數投資人並不屬於這類情況。並且，選擇遠離市場「袖手旁觀」是有代價的：必須跑贏通膨才能維持資產價值，且在資金儲蓄有限的情況下，必須積極運用，才能支應退休及其他財務目標。你需要一個計畫，以防市場修正與黃金買點遲遲不來。

被動投資的挑戰

被動一點的選項是持續以大盤指數投資於股票市場。長期來看（20年），歷史顯示投資股市大盤能提供不錯的報酬，尤其在費用壓低能有效累積複利的情況下。這種做法現階段的挑戰在於：由於股市指數高度集中於少數科技巨頭，投資人正好暴露於市場最令人擔憂的估值風險。此外，若這些大型持股出現問題，投資人也將面臨顯著的個股風險。

擔心並非所有投資人都意識到自己曝險的集中程度。在被動投資中，誰來為投資人監督這些風險，恐怕無人清楚且能解答。

主動投資的風險管理

另一個選項是積極管理風險，採取主動式管理策略。從市場估值來看，股市仍受惠於債券殖利率穩定、通膨暫時平緩，以及央行可能進一步寬鬆的政策。從中期來看，擔心政府債務持續攀升與通膨加速，可能導致貼現率上升，但未來6個月內，這項風險仍相對低。美國經濟衰退風險有限：勞動市場雖在放緩，但失業率仍低，民間部門資產負債表健康。因此，在市場層面，仍預期股市能帶來正報酬。

至於個股風險問題，仍然看好巨型企業的營收潛力。追蹤這些科技巨頭從「自由現金流怪物」蛻變為「大手筆投資者」對於公司投資報酬率的變化，同時，也關注大型語言模型與雲端運算公司的表現，以反映AI新技術的採用進程。

總結來說，仍在個股層面看到機會。關鍵在於承擔的風險是基於詳盡的基本面分析，而非因為某檔股票在指數中的權重。

多元分散帶來的契機

最後，也在尋找多元化的機會。市場並非全由AI人工智慧所主導。2025年的市場走勢凸顯區域多元化的優勢，價值投資在美國以外地區表現亮眼。新興市場債券的結構更佳，且提供高於已開發市場的實質殖利率。此外，保險連結證券與基礎建設債等多元化投資也能創造收益。流動性良好的對沖基金策略同樣能在保持投資的同時，提升多元化程度。

展望2026年，衰退風險低、債券殖利率受控、企業獲利具動能，因此維持正向的看法。

市場波動正在加劇，但仍看得見航行的路徑，能抵達既定目標。現在尋求避險，仍為時過早。

（作者為施羅德集團投資長）

