〈財經週報-看盤焦點〉降息預期回暖、AI創新崛起 台股展現多頭韌性

Google推出Gemini 3.0模型，不僅強化了推理能力，還提升了多模態功能，顯示AI技術的應用更貼近消費者的需求。 （路透）

■林永祥

2025年11月的最後一週，有別於11月初以來的AI泡沫與降息走緩疑慮，全球資本市場在感恩節假期迎來上漲回升，台股大盤亦同步上揚。這波漲勢不僅反映投資人對國際資金回流的期待，更凸顯AI產業鏈的韌性在本週國際情勢中的支撐作用。儘管地緣政治與通膨數據延遲發布帶來不確定性，美股科技股的反彈與聯準會（Fed）降息預期升溫，成為台股走高的主要推力。

聯準會降息預期升溫 市場信心回暖

聯準會降息預期是本週最大利多。根據芝加哥商品交易所FedWatch工具的最新數據，12月會議降息1碼的機率已升至80%以上，遠高於上週的30%-40%。這一變化主要受到多位聯準會官員釋出鴿派訊號的影響，此外，美國近期的就業數據顯示疲弱，通膨數據則保持平穩，進一步支持市場對降息的期待。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，無論12月聯準會是否如期降息，美國處於降息循環的趨勢不變。市場預估2026年聯準會還有3碼左右的降息空間，這意味著明年資金成本將持續下降，為股票市場提供更多的上漲動能。降息不僅能緩解企業的融資壓力，也能刺激消費與投資，進一步推動經濟成長。對台股而言，這樣的國際資金流動性環境無疑是助力。

市場目光從AI硬體轉向應用 模型升級成為焦點

AI產業在本週的亮點則是Google於11月18日發布的Gemini 3.0模型。這款模型不僅強化了推理能力，還提升了多模態功能，例如影像生成與程式碼編寫，並嵌入Google搜尋引擎，讓AI技術能即時應用於日常查詢。市場對此反應熱烈，顯示AI技術的應用層面正逐步擴展，並且更貼近消費者的需求。

根據數據顯示，AI基礎設施的投資仍在持續擴張。大型科技公司預計在2025年投入高達4,000億美元於AI相關的資本支出。值得注意的是，AI的估值邏輯正在發生轉變，從過去的「賣鏟子（硬體）」逐漸轉向「賣黃金（應用）」。這意味著市場的焦點已不再僅僅停留在硬體與算力的提升，而是更關注應用創新能否帶來實質的營收增長。

只要AI應用能夠持續創造價值，並帶動企業的盈利能力， AI產業的估值就有望進一步消化或攀升。雖然部分投資人擔心AI產業可能存在泡沫，但目前的情況顯示，應用層面的突破仍有很大的空間，泡沫言之尚早。

明年台灣經濟溫和成長 股市表現值得期待

展望2026年，台灣的經濟成長基調預期將保持溫和。根據最新的經濟預測，台灣明年的GDP年增率將較今年相對放緩。儘管如此，通貨膨脹率表現溫和，為央行利率政策提供了更多的調整空間。隨著國際資金流入與AI產業的持續發展，台股基本面在「Fed降息預期」與「AI應用創新」的雙重利多支撐下，短期內預計將在高檔區間震盪整理。

資金流向方面，投資人將持續聚焦於財報表現亮眼的個股，以及受惠於AI新應用的相關企業。這些企業不僅能夠在短期內吸引市場目光，還有望在長期中受益於AI技術的普及與應用。台股指數的長期表現也值得期待，尤其是在聯準會持續降息的背景下，企業獲利若持續表現優異，台股有機會挑戰歷史新高，繼續成為全球資本市場中的一大亮點。

（作者為永豐投信投資長）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法