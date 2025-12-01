〈財經週報-台股熱點〉CPO題材再發酵 光通訊族群亮眼

光通訊前三季營收與EPS

記者王憶紅／專題報導

受到CPO（共封裝光學模組）題材再度發酵，光通訊族群上週股價表現亮眼，除領頭羊光聖（6442）以及波若威（3163）上週分別攻上1,365元、318元，創下歷史新高價外，波若威週漲幅更高達44.2%，而眾達-KY（4977）、華星光（4979）、聯亞（3081）、光環（3234）等週漲幅都逾20%，聯鈞（3450）、上詮（3363）等也有逾13%的漲幅。

兆豐投顧副總黃國偉指出，光通訊族群仍圍繞CPO題材，在明年將正式導入應用，以及年底多反應明年展望預期下，有利股價走高。

另外，市場傳出，五角大廈在日前致國會的信函中，建議將中國新易盛、中際旭創及另外6間公司列入協助中國軍方的清單。對此，凱基投顧分析師姜兆剛指出，被建議列入清單的中際旭創、新易盛為中國光收發模組大廠，近年因AI產業發展對光通訊需求迫切，2家公司皆有對美系大型CSP（雲端服務供應商）長期供貨，以及具有非中國產能的情況，因此雖然被列入清單中，較大的可能是2家公司會增加更多海外產地，例如高階產品將在中國以外地方生產，被直接禁止的機率較低。

姜兆剛分析，但若這2家公司被徹底禁止，主要受惠者將以歐美光收發模組品牌廠與代工廠為主，包括Lumentum、Coherent、Applied Optoelectronics，代工廠Fabrinet等，而台廠受惠者，除與美系客戶有合作關係的聯鈞、眾達-KY、訊芯-KY（6451）、華星光等，也有因美系客戶取消中國訂單的轉單效應，例如聯亞、光環等。

