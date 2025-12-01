〈財經週報-台股熱點〉明年AI需求續旺 資金追捧PCB族群

PCB族群前三季營收與EPS

記者卓怡君／專題報導

美國聯準會（Fed）12月降息機率反轉大增，市場資金重回風險性資產，PCB族群全面大復活，尤其Google最新AI模型Gemini 3大獲好評，Google取代輝達成為科技股救世主，資金瘋狂尋找Google概念股強力買進，Google相關供應鏈一飛衝天，台灣PCB廠金像電（2368）、台光電（2383）、精成科（6191）、欣興（3037）皆是Google AI ASIC相關供應商，上週金像電、台光電股價飆上歷史新高，法人看好在AI伺服器與網通交換器需求強勁帶動下，PCB產業迎來產品升級的結構性轉變，PCB族群明年仍是投資主流之一。

金像電為四大CSP（雲端服務供應商）ASIC伺服器PCB主要供應商，在AI ASIC訂單加持下，營收連續3個月創下新高，為因應客戶強勁需求，金像電積極擴產，外資分析，金像電有望成為Google TPU（張量處理器）板的主要供應商之一，預估明年市佔率不低於20%，在AWS Trainium 3的市佔率將從上一代的50%提升至60%–70%以上。

銅箔基板廠台光電專攻高階材料，因高階AI伺服器與網通交換器等客戶需求強勁，呈現全產全銷的熱況，明年訂單滿手，該公司加速在台灣、中國、馬來西亞、美國進行產能擴充，今年陸續完成中國黃石、馬來西亞檳城及中國中山等廠區擴充，總產能較2024年增加3成，明年將於桃園、中國昆山與中山新建廠房，整體產能將再提升近3成，隨著產能開出，營運有望再創高。

精成科（6191）旗下Lincstech為Google雲端AI ASIC TPU的PCB供應商，由於客戶持續上修訂單，精成科提早擴產，該公司預估明年成長力道更為顯著，其中AI高階產品需求強勁，目前訂單能見度可達2027年，明年Lincstech營收占比可望達40%到50%，明年營運與獲利可望明顯優於今年。

