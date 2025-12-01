〈財經週報-表後儲能〉全球儲能市場可期 業者進軍海外市場

儲能廠海外佈局重點

星星電力的「日本北海道Helios 50MW儲能案場」10月25日正式上線商轉。（星星電力提供）

全球儲能需求強勁，美國、日本、澳洲、東南亞市場全面成長，包括泓德能源（6873）、雲豹能源（6869）、聯合再生（3576）、綠岩能源（7833）等相繼進軍海外，泓德能源鎖定澳洲、日本，雲豹能源在日本市場也告捷，聯合再生朝美國市場前進，綠岩能源則往東南亞發展。

星星電力動作最快 日本北海道儲能案場上線商轉

泓德能源旗下星星電力動作最快，除澳洲儲能案場已併網外，旗下首座海外儲能案場「日本北海道Helios 50MW儲能案場」，也於10月25日正式上線商轉，並投入日本現貨批發市場，預估至明年底首年電力交易營收可達20億日圓（約新台幣4億元），成為泓德集團容量開發與批發事業的重要里程碑；泓德集團也規劃未來3年在日本推進總計3.26GW儲能容量開發，由星星電力代操電力交易，建立以儲能參與電力市場為核心的營運體系。

雲豹能源副總譚宇軒表示，子公司台普威能源在日本市場持續深耕，今年日本儲能開工量預計達42MW，2026年將提升至78MW，預期將為集團全年營收貢獻約10-15%；他指出，展望2027年日本目標開發儲能案場容量將達262MW，持續鞏固雲豹能源在亞太市場的領先地位；此外，雲豹儲能版圖也將從日本延伸至澳洲，目前與當地策略夥伴洽談合作，共同推動儲能與再生能源整合方案，加速綠能應用落地。

聯合再生董事長洪傳獻日前也說，縱使美國總統川普上任後反綠能，美國年裝置量從50GW降至30GW，但市場仍相當大，在推動去中化下，太陽能電池與模組需好好把握美國市場；同時他也看到日本儲能市場機會相當大，將積極朝表後儲能發展。

綠岩能源則表示，將藉由海外合作擴大光儲布局，近期已與泰國策略夥伴簽署「光儲整合專案」及CPPA企業綠電購售合約，並完成1MW案場併網發電；同時，綠岩與夥伴簽署合資協議，將攜手推動更多東南亞光儲案場，開啟全球綠能佈局新篇章。

