〈財經週報-表後儲能〉零元試用方案 儲能門檻大幅下降

泓德能源旗下星星電力正式推出「ETF5050表後儲能共享方案」，助企業導入表後儲能。左為星星電力總經理關婷怡，右為星星電力董事長周仕昌。

記者張慧雯／專題報導

主要儲能業者「零出資 / 低門檻」方案比較

過去企業主一聽到「儲能」，最擔心的就是怕設備太貴，也怕安全性有問題；不過，今年包括泓德能源（6873）、天宇（8171）、怡和國際等業者推出「企業零出資」、「零元試用方案」，儲能門檻大幅下降。業者指出，目前客戶詢問度都相當高。

泓德能源旗下星星電力正式推出「ETF5050表後儲能共享方案」，協助企業以零出資、低風險的方式導入儲能並參與電力交易，收益最高可與星星電力均分，打造用電轉投資的能源價值路徑。星星電力表示，「ETF5050表後儲能共享方案」由星星電力全額出資建置儲能設備，並由專業團隊代操電力資產，企業無須投入資本與人力，僅需支付「可全額退還」保證金，即可取得量身打造的表後儲能解決方案，方案採用收益共享機制，企業可依儲能資產實際績效與星星電力進行分潤，比例最高可達50：50。

尖峰用電 重工業最積極

星星電力也指出，10月剛推出此專案後接到不少客戶洽詢，以半導體、鋼鐵等重工業最積極，另外也有精密機械產業，主因是有夜間生產或尖峰用電時段，儲能能幫助調節負載、降低電費。業者也指出，企業優先考量的還是設備安全，其次才是分潤。

天宇則推出「零元試用方案」，讓企業不需任何初期投資即可導入儲能系統，試用期間為6個月，僅需依台電電價8折支付電費，由天宇團隊協助規劃削峰填谷時段，節費效果立即可見，期滿後，企業可依成果選擇租賃、購買或分潤等合作方式，靈活又具成本效益。天宇指出，10月推出此方案後詢問度明顯增加，不過，目前詢問客戶多集中在中南部，陸續安排實地訪廠中，需多了解用戶端需求細節，以便提供客製化方案。

此外，怡和國際將提供兩種方案給企業選擇，首先是為零利率設備，前6-7年由怡和回收成本後，後續的8-9年收益歸企業；第二個方案為怡和全額投資、分潤12%至15%，持續達15年。

