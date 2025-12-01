自由電子報
〈財經週報-表後儲能〉補貼、電價價差 儲能設備回本加速

2025/12/01 05:30

熙特爾總經理陳伯勳認為，因應電費大漲、尖離峰價差擴大，儲能需求大增。（記者張慧雯攝）熙特爾總經理陳伯勳認為，因應電費大漲、尖離峰價差擴大，儲能需求大增。（記者張慧雯攝）

記者張慧雯／專題報導

面對經濟部能源署可望於2026年上路的「表後儲能」補助案，儲能業者指出，目前產品詢問度的確提高許多，關鍵在於經過試算後，企業原本建置一套儲能設備，約6至8年可回本，如今若搭配國產電芯補助案，最快可3至4年就回本。

伊頓電氣台灣與菲律賓總經理林鈺培直言，有政策的補助，確實激勵園區企業加速儲能的建置，伊頓位於新北市汐止廠區的「關鍵電力品質儲能實驗室」，可為客戶在導入儲能系統前，進行完整的測試和驗證，協助客戶做能源轉型。

迎戰高電價 儲能需求大增

熙特爾-創（7740）總經理陳伯勳也說，台灣9月新電費方案拍板定案，產業用電漲12.5%，且台電擬針對高壓以上工廠用戶推出「表後儲能」時間電價，尖離峰價差高達4倍，因應電費大漲、尖離峰價差擴大，儲能需求大增。

他指出，表後儲能由於每家企業用電狀況不一樣，同時，廠商也會考慮儲能設備的投報率，過去在洽談的過程中會比較需要時間，而政策推廣工業區內廠商採「聯合建置」儲能系統，再加上祭出補助後，詢問度的確增加許多。

他認為，今年以來儲能相關營收占比已達整體營收逾8成，全年表現優於預期，目前在手訂單電池模組出貨量已超過2GWh，累積出貨逾1GWh，隨客戶驗收與台電系統審查程序推進，出貨時程可望自第四季起逐步放量。

