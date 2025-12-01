〈財經週報-表後儲能〉補助限用國貨 國產電芯廠受惠大

台塑新智能磷酸鋰鐵電芯及模組廠今年3月啟動，董事長王瑞瑜（左）與總經理劉慧啟（右）手持台製電芯。（記者張慧雯攝）

記者張慧雯／專題報導

為鼓勵園區用電大戶裝設「表後儲能」設備，經濟部能源署推出為期4年、共50億元的補助計畫，前提是必須使用國產電芯。市場人士分析，此計畫將由台塑集團旗下台塑新智能、長庚國際能源、台泥（1101）旗下的能元科技、鴻海（2317）、長園科（8038）直接受惠；業者也表示，台製電芯不僅國內享有補助，在「非紅供應鏈」的美國、日本也廣受歡迎。

去紅鏈浪潮 台塑新智能電芯擴產

台塑新智能總經理劉慧啟指出，包括美國客戶、台灣伺服器客戶都排隊在等公司所生產的電芯，預計今年11月底至12月中左右會取得認證，通過後開始出貨，由於台製電芯是中國以外的第二選擇，在去紅鏈的浪潮下，台塑新智能電芯今年3月量產後詢問度立刻翻倍。

長庚國際能源董事長王貴雲也表示，市場對於台製電芯的確有很大的需求，公司今年上半年營收就有3億元，大幅超越去年全年的1.5億元，目前電芯年產能為400MW，以內銷為主，不過明年來自日本地區的營收占比有機會達4成；她說，受此次國內補助政策加持，市場詢問度大增6成，而長庚國際能源認證齊全，有信心可讓客戶100％拿到全額補助。

由於台製電芯需求量大增，台塑新智能早就啟動擴產計畫。董事長王瑞瑜今年3月即宣布，斥資上百億元打造的彰濱工業區台塑尖端能源2.1GWh電芯及模組廠完工量產，是全台規模最大的鋰鐵電芯生產基地，有鑑於市場需求增溫，第四季已啟動二期擴建計畫，開發多元容量電芯及關鍵產品，擴展新能源版圖。

王貴雲也說，長庚新能源今年在日本市場接獲3年6,000套儲能櫃、逾2億元的訂單，因應日本、美國等海外市場需求增長，樹林廠電芯年產能約400MW已經不足，準備在桃園觀音建置新廠，預計2026年底完工投產、2027年生產，屆時電芯總產能將達2.45GW，且因應美國製造需求，也預計在美國休士頓建置組裝廠。

