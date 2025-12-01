〈財經週報-時事求是〉聰明用電與投資

台積電2025年用電量占全國9%，因此未來電力的規劃開發與使用，表後儲能是解法之一。（中央社資料照）

■魏錫賓

曾經有一段時間，因為技術進步的節能及經濟起伏的壓抑，使每年電力消費僅有些微變化，電力供給的壓力不大；然而，近幾AI帶動新經濟，使得許多國家重估電力需求。在資源限制下，從發電到用電的效率改善，沒有一步能放鬆，而儲能的發展也是平衡供需的關鍵。

根據EIA（美國能源資訊署）統計，從2005年至2020年間，美國電力消費平均每年僅成長0.1%，大約有20年的時間改變不多，但2020年之後，成長速度加快，在近2年特別明顯。EIA更預估在2026年，除住宅用電是微幅成長之外，工業及商業的電力消費都將提高達2%以上，主要是來自資料中心及製造業的擴張等。

請繼續往下閱讀...

AI動能不僅驅動美國的電力消費，受惠於AI相關需求而業積激增的台積電（2330），在2024年用電也已超過255億度，占全國用電的9%，2025年估計將達10%；然而，台灣的電力消費，並不如台積電般突飛猛進。經濟部於9月底公布全國電力資源供需報告，預估2025至2034年台灣電力需求年均成長率約為1.7%，這是「考量AI科技發展、半導體產業擴廠、美國對等關稅實施及深度節能推動等影響下」的結果。

相對於台積電的成長，官方預測的未來電力需求增加有限；不過，若是以過去幾年的狀況對照，並非沒有道理。根據經濟部能源署的電力統計，若觀察肺炎疫情前2019年至疫後2024年間的變化，可以發現全國用電量從2,657億度增加至2,838億度，5年間只共約成長了6.8%。

用電穩定成長、各部門需求不同，應是電力建設要同時考慮的現象。從能源署的統計可以發現，不僅工業、住宅用電的增加速度不一，產業間差異更大。過去5年間，全國用電量增加約181億度，其中電子產品及電力設備製造業就增加142億度，住宅用電也提高63億度，而包括塑膠、紡織、化學材料及造紙等業的用電量卻均明顯下滑。

只要AI熱度不減，全國用電量的繼續成長應無疑義，而產業、企業間用電差異的擴大，可能也是短期難以改變的現象。就政策來看，在考量電力的供需時，除了藉總量趨勢的預測，調整、提高裝置容量因應，也確應顧及差異性，持續協助改善終端用電戶的供需調和，表後儲能應就是解法之一。

對投資人而言，儲能早就是能源投資的熱門標的之一，在資源限制下，未來電力的規劃開發與使用，除了乾淨能源的政策，也確會朝向「聰明」的發電及用電發展，但表後儲能的成長高度依賴政策與技術的配合，商業運作尚待整合，獲利模式也未成熟，這些因素都不能忽略。

AI使電力市場再受矚目，儲能市場也充滿機會，但投資人更應謹慎地理解政策、技術與市場風險，才能跟著那些能在多變的政策環境中，建立長期穩健商業模式的企業一起成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法